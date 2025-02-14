https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999415687.html

Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции

Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции - РИА Новости, 14.02.2025

Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции

Пик годовой инфляции, по оценкам Центробанка, в России будет в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:35:00+03:00

2025-02-14T15:35:00+03:00

2025-02-14T15:45:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877249996_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e971a30d989454f52641780fe806a04.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пик годовой инфляции, по оценкам Центробанка, в России будет в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Инфляция сейчас неприемлемо высокая. Что касается наших прогнозов по инфляции, мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев... И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае... годовой инфляции", - сказала Набиуллина.Она уточнила, что к концу года годовая инфляция будет 7-8%.

https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка