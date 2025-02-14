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Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции - РИА Новости, 14.02.2025
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15:35 14.02.2025 (обновлено: 15:45 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999415687.html
Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции
Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции - РИА Новости, 14.02.2025
Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции
Пик годовой инфляции, по оценкам Центробанка, в России будет в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:35:00+03:00
2025-02-14T15:45:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пик годовой инфляции, по оценкам Центробанка, в России будет в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Инфляция сейчас неприемлемо высокая. Что касается наших прогнозов по инфляции, мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев... И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае... годовой инфляции", - сказала Набиуллина.Она уточнила, что к концу года годовая инфляция будет 7-8%.
https://ria.ru/20250214/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Набиуллина рассказала, когда в России будет пик годовой инфляции

Набиуллина: пик годовой инфляции в России будет в апреле-мае

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пик годовой инфляции, по оценкам Центробанка, в России будет в апреле-мае, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Инфляция сейчас неприемлемо высокая. Что касается наших прогнозов по инфляции, мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Здесь есть разные показатели. Есть годовая инфляция, та, которая меряет инфляцию за последние 12 месяцев... И этот показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае... годовой инфляции", - сказала Набиуллина.
Она уточнила, что к концу года годовая инфляция будет 7-8%.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 12:54
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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