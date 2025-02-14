https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999406138.html

Набиуллина назвала условие для возвращения ЦБ к вопросу повышения ставки

Набиуллина назвала условие для возвращения ЦБ к вопросу повышения ставки - РИА Новости, 14.02.2025

Набиуллина назвала условие для возвращения ЦБ к вопросу повышения ставки

Банк России вернется к вопросу повышения ключевой ставки, если набранной жесткости денежно-кредитных условий не будет достаточно для замедления инфляции,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:10:00+03:00

2025-02-14T15:10:00+03:00

2025-02-14T15:39:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

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россия

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Банк России вернется к вопросу повышения ключевой ставки, если набранной жесткости денежно-кредитных условий не будет достаточно для замедления инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании", - сказала Набиуллина.При этом она отметила, что в настоящее время набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляция в России. Пока есть веские основания полагать, что набранной жесткости денежно-кредитных условий достаточно, чтобы инфляция в стране в ближайшие месяцы начала замедляться.Ранее в пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

https://ria.ru/20250214/ekonomika-1999407060.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, эльвира набиуллина, ключевая ставка