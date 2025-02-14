https://ria.ru/20250214/lavrov-1999342117.html

Лавров примет участие в СМИД G20

Лавров примет участие в СМИД G20 - РИА Новости, 14.02.2025

Лавров примет участие в СМИД G20

Глава МИД РФ Лавров 20-21 февраля примет участие в Совете министров иностранных дел "большой двадцатки" (G20), заявила официальный представитель российского МИД РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:59:00+03:00

2025-02-14T11:59:00+03:00

2025-02-14T12:23:00+03:00

россия

большая двадцатка

в мире

йоханнесбург

сергей лавров

мария захарова

юар

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Лавров 20-21 февраля примет участие в Совете министров иностранных дел "большой двадцатки" (G20), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге."Российскую делегацию планирует возглавить министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров… На полях министерской двадцатки запланирован ряд контактов министра иностранных дел России с коллегами", - сказала Захарова на брифинге.Стартовая встреча руководителей дипломатических ведомств Группы двадцати в рамках дебютного председательства ЮАР готовится, и в текущем году состоится она в Йоханнесбурге в ЮАР в период с 20 по 21 февраля, напомнила Захарова.

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html

россия

йоханнесбург

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, большая двадцатка, в мире, йоханнесбург, сергей лавров, мария захарова, юар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)