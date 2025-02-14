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Лавров примет участие в СМИД G20 - РИА Новости, 14.02.2025
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11:59 14.02.2025 (обновлено: 12:23 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/lavrov-1999342117.html
Лавров примет участие в СМИД G20
Лавров примет участие в СМИД G20 - РИА Новости, 14.02.2025
Лавров примет участие в СМИД G20
Глава МИД РФ Лавров 20-21 февраля примет участие в Совете министров иностранных дел "большой двадцатки" (G20), заявила официальный представитель российского МИД РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:59:00+03:00
2025-02-14T12:23:00+03:00
россия
большая двадцатка
в мире
йоханнесбург
сергей лавров
мария захарова
юар
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Лавров 20-21 февраля примет участие в Совете министров иностранных дел "большой двадцатки" (G20), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге."Российскую делегацию планирует возглавить министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров… На полях министерской двадцатки запланирован ряд контактов министра иностранных дел России с коллегами", - сказала Захарова на брифинге.Стартовая встреча руководителей дипломатических ведомств Группы двадцати в рамках дебютного председательства ЮАР готовится, и в текущем году состоится она в Йоханнесбурге в ЮАР в период с 20 по 21 февраля, напомнила Захарова.
https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html
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йоханнесбург
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россия, большая двадцатка, в мире, йоханнесбург, сергей лавров, мария захарова, юар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Большая двадцатка, В мире, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Мария Захарова, ЮАР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров примет участие в СМИД G20

Захарова: Лавров 20-21 февраля примет участие в СМИД G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Лавров 20-21 февраля примет участие в Совете министров иностранных дел "большой двадцатки" (G20), заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге.
«
"Российскую делегацию планирует возглавить министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров… На полях министерской двадцатки запланирован ряд контактов министра иностранных дел России с коллегами", - сказала Захарова на брифинге.
Стартовая встреча руководителей дипломатических ведомств Группы двадцати в рамках дебютного председательства ЮАР готовится, и в текущем году состоится она в Йоханнесбурге в ЮАР в период с 20 по 21 февраля, напомнила Захарова.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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РоссияБольшая двадцаткаВ миреЙоханнесбургСергей ЛавровМария ЗахароваЮАРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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