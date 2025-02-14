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Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 14.02.2025
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09:33 14.02.2025 (обновлено: 10:11 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/kravtsov-1999293946.html
Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ
Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 14.02.2025
Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи ЕГЭ, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:33:00+03:00
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оаэ
россия
сергей кравцов
в мире
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи ЕГЭ, сообщили в пресс-службе министерства. Кравцов провел двустороннюю встречу с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири. "Он (глава Минпросвещения РФ - ред.) предложил оказать содействие в организации в ОАЭ мультимедийных исторических выставок по аналогии с выставкой "Россия – моя история", а также проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи единого государственного экзамена", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения Российской Федерации и министерством просвещения Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области образования.
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оаэ, россия, сергей кравцов, в мире, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
ОАЭ, Россия, Сергей Кравцов, В мире, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ

Глава Минпросвещения Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи ЕГЭ, сообщили в пресс-службе министерства.
Кравцов провел двустороннюю встречу с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири.
"Он (глава Минпросвещения РФ - ред.) предложил оказать содействие в организации в ОАЭ мультимедийных исторических выставок по аналогии с выставкой "Россия – моя история", а также проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи единого государственного экзамена", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения Российской Федерации и министерством просвещения Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области образования.
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ОАЭРоссияСергей КравцовВ миреЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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