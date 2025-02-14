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Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ

Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ - РИА Новости, 14.02.2025

Кравцов предложил распространить в ОАЭ опыт сдачи ЕГЭ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи ЕГЭ, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:33:00+03:00

2025-02-14T09:33:00+03:00

2025-02-14T10:11:00+03:00

оаэ

россия

сергей кравцов

в мире

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи ЕГЭ, сообщили в пресс-службе министерства. Кравцов провел двустороннюю встречу с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов Сарой бинт Юсеф Аль-Амири. "Он (глава Минпросвещения РФ - ред.) предложил оказать содействие в организации в ОАЭ мультимедийных исторических выставок по аналогии с выставкой "Россия – моя история", а также проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи единого государственного экзамена", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения Российской Федерации и министерством просвещения Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве в области образования.

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оаэ, россия, сергей кравцов, в мире, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование