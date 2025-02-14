https://ria.ru/20250214/koreets-1999478878.html
Кореец попытался прорваться в посольство Китая в костюме Капитана Америки
Кореец попытался прорваться в посольство Китая в костюме Капитана Америки - РИА Новости, 14.02.2025
Кореец попытался прорваться в посольство Китая в костюме Капитана Америки
Сорокалетний сторонник южнокорейского президента Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке мятежа, попытался сегодня прорваться в посольство Китая в костюме персонажа... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:54:00+03:00
2025-02-14T18:54:00+03:00
2025-02-14T18:54:00+03:00
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СЕУЛ, 14 фев - РИА Новости. Сорокалетний сторонник южнокорейского президента Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке мятежа, попытался сегодня прорваться в посольство Китая в костюме персонажа комиксов Капитана Америки, сообщило агентство Рёнхап. "По данным полиции, сегодня около 19.36 (13.36 мск - ред.) сорокалетний мужчина по фамилии Ан пытался проникнуть в китайское посольство через приоткрытые ворота, но был схвачен с поличным по подозрению в попытке незаконного проникновения в здание. Прежде чем пойти на этот шаг Ан, одетый в персонажа Marvel Капитана Америку, заявил, что "устроит теракт в посольстве Китая", - пишет агентство. Десятого февраля данный мужчина, как указывает Рёнхап, уже пытался заблокировать работу лифтов в здании Национальной комиссии по правам человека Южной Кореи, которая обсуждала вопрос гарантий соблюдений права Юн Сок Ёля на судебную защиту. Полиция расследует мотивы действий злоумышленника и планирует запросить ордер на заключение его под стражу. Ранее адвокаты южнокорейского президента в ходе рассмотрения в конституционном суде дела о его отрешении от должности заявили, что Юн Сок Ёлю "поступило очень много сообщений", которые дали основания подозревать, что результаты последних выборов в парламент были сфальсифицированы. По словам адвокатов, "нечестные выборы" в итоге привели к подрыву системы госуправления, а проверка их законности якобы была одной из важных причин введения президентом военного положения в декабре прошлого года. Защита Юн Сок Ёля заявляла, что серверы Центральной избирательной комиссии страны могли быть взломаны Китаем и КНДР, которые якобы "пытались вбросить поддельные бюллетени". Адвокаты также обвиняли главную оппозиционную "Объединенную демократическую партию" в попытке превратить Южную Корею в "колонию Китая и Северной Кореи" с использованием для этого "финансовых возможностей" КНР. При этом Центральная избирательная комиссия страны ранее отвергла спекуляции на тему возможной фальсификации результатов парламентских выборов. Согласно заявлению ведомства, в результате совместной проверки с Национальной разведывательной службой и Корейским институтом развития Интернета в информационных системах ЦИК в 2023 году был выявлен ряд уязвимостей, но "следов проникновения в систему управления выборами из-за взлома со стороны Северной Кореи обнаружено не было". В центризбиркоме напомнили, что многочисленные утверждения о сфальсифицированности выборов впоследствии не подтверждались в ходе судебных разбирательств. Там также отметили, что попытки посеять сомнения относительно честности выборов сродни отрицанию президентом своего собственного статуса, поскольку он сам был избран благодаря нынешней избирательной системе.
https://ria.ru/20250206/koreja-1997645882.html
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в мире, китай, южная корея
В мире, Китай, Южная Корея
Кореец попытался прорваться в посольство Китая в костюме Капитана Америки
Ренхап: кореец попытался прорваться в посольство КНР в костюме Капитана Америки
СЕУЛ, 14 фев - РИА Новости. Сорокалетний сторонник южнокорейского президента Юн Сок Ёля, обвиняемого в попытке мятежа, попытался сегодня прорваться в посольство Китая в костюме персонажа комиксов Капитана Америки, сообщило агентство Рёнхап.
"По данным полиции, сегодня около 19.36 (13.36 мск - ред.) сорокалетний мужчина по фамилии Ан пытался проникнуть в китайское посольство через приоткрытые ворота, но был схвачен с поличным по подозрению в попытке незаконного проникновения в здание. Прежде чем пойти на этот шаг Ан, одетый в персонажа Marvel Капитана Америку, заявил, что "устроит теракт в посольстве Китая", - пишет агентство.
Десятого февраля данный мужчина, как указывает Рёнхап, уже пытался заблокировать работу лифтов в здании Национальной комиссии по правам человека Южной Кореи
, которая обсуждала вопрос гарантий соблюдений права Юн Сок Ёля
на судебную защиту. Полиция расследует мотивы действий злоумышленника и планирует запросить ордер на заключение его под стражу.
Ранее адвокаты южнокорейского президента в ходе рассмотрения в конституционном суде дела о его отрешении от должности заявили, что Юн Сок Ёлю "поступило очень много сообщений", которые дали основания подозревать, что результаты последних выборов в парламент были сфальсифицированы. По словам адвокатов, "нечестные выборы" в итоге привели к подрыву системы госуправления, а проверка их законности якобы была одной из важных причин введения президентом военного положения в декабре прошлого года.
Защита Юн Сок Ёля заявляла, что серверы Центральной избирательной комиссии страны могли быть взломаны Китаем
и КНДР, которые якобы "пытались вбросить поддельные бюллетени". Адвокаты также обвиняли главную оппозиционную "Объединенную демократическую партию" в попытке превратить Южную Корею в "колонию Китая и Северной Кореи" с использованием для этого "финансовых возможностей" КНР.
При этом Центральная избирательная комиссия страны ранее отвергла спекуляции на тему возможной фальсификации результатов парламентских выборов. Согласно заявлению ведомства, в результате совместной проверки с Национальной разведывательной службой и Корейским институтом развития Интернета в информационных системах ЦИК в 2023 году был выявлен ряд уязвимостей, но "следов проникновения в систему управления выборами из-за взлома со стороны Северной Кореи обнаружено не было". В центризбиркоме напомнили, что многочисленные утверждения о сфальсифицированности выборов впоследствии не подтверждались в ходе судебных разбирательств. Там также отметили, что попытки посеять сомнения относительно честности выборов сродни отрицанию президентом своего собственного статуса, поскольку он сам был избран благодаря нынешней избирательной системе.