https://ria.ru/20250214/koala-1999346234.html

Водолазы приступили к работам по заделке пробоин танкера Koala

Водолазы приступили к работам по заделке пробоин танкера Koala - РИА Новости, 14.02.2025

Водолазы приступили к работам по заделке пробоин танкера Koala

Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:17:00+03:00

2025-02-14T12:17:00+03:00

2025-02-14T12:17:00+03:00

происшествия

усть-луга

ленинградская область

александр дрозденко

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении, сообщили в Росморречфлоте. "Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, полученных в результате взрыва в машинном отделении. К причалу в порту Усть-Луга, где пришвартовано аварийное судно, доставили основную часть необходимых материалов и оборудования", — говорится в сообщении. В Росморрречфлоте добавили, что специалисты сейчас проверяют оборудование, которое планируется использовать в работе по изоляции повреждений корпуса. Листы металла для заделки пробоин выгибают по профилю корпуса в заводских условиях. "К танкеру проложен паропровод и в грузовые танки начата подача пара для разогрева мазута. На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии. Идет откачка эмульсии из машинного отделения. Энергетики проводят работы по организации подачи энергоснабжения на аварийное судно", — добавили в Росморречфлоте. Накануне Росморречфлот сообщил, что при обследовании правого борта танкера Koala, на котором 9 февраля в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении, было обнаружено третье повреждение корпуса. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250209/tanker-1998265421.html

https://ria.ru/20250210/tanker-1998496765.html

усть-луга

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происшествия, усть-луга, ленинградская область, александр дрозденко, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе