Водолазы приступили к работам по заделке пробоин танкера Koala
Морспасслужба начала подготовку к устранению пробоин в танкере Koala в Усть-Луге
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, где на выходных произошел взрыв в машинном отделении, сообщили в Росморречфлоте.
"Водолазы Морспасслужбы приступили к подготовительным работам по заделке пробоин корпуса танкера Koala, полученных в результате взрыва в машинном отделении. К причалу в порту Усть-Луга, где пришвартовано аварийное судно, доставили основную часть необходимых материалов и оборудования", — говорится в сообщении.
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В Росморрречфлоте добавили, что специалисты сейчас проверяют оборудование, которое планируется использовать в работе по изоляции повреждений корпуса. Листы металла для заделки пробоин выгибают по профилю корпуса в заводских условиях.
"К танкеру проложен паропровод и в грузовые танки начата подача пара для разогрева мазута. На борту находится около 130 тысяч тонн мазута. Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии. Идет откачка эмульсии из машинного отделения. Энергетики проводят работы по организации подачи энергоснабжения на аварийное судно", — добавили в Росморречфлоте.
Накануне Росморречфлот сообщил, что при обследовании правого борта танкера Koala, на котором 9 февраля в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении, было обнаружено третье повреждение корпуса.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что на танкере в порту Усть-Луга произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Росморречфлот сообщал, что на танкере Koala в порту Усть-Луга при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, экипаж не пострадал. Ведомство сообщало, что происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов.
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