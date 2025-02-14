https://ria.ru/20250214/knr-1999316720.html

МИД КНР заявил, что Китай не участвует в гонке вооружений

МИД КНР заявил, что Китай не участвует в гонке вооружений - РИА Новости, 14.02.2025

МИД КНР заявил, что Китай не участвует в гонке вооружений

КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне и не участвует в гонке вооружений, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T10:39:00+03:00

2025-02-14T10:39:00+03:00

2025-02-14T11:03:00+03:00

китай

россия

в мире

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971595754_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_2ac9794f4a01fde3afaad259e8d12a46.jpg

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне и не участвует в гонке вооружений, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита."Китайская модернизация — это модернизация, которая следует по пути мирного развития. Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений ни с одной страной", - заявил Го Цзякунь.

https://ria.ru/20250210/knr-1998370332.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, в мире, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, сша