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МИД КНР заявил, что Китай не участвует в гонке вооружений - РИА Новости, 14.02.2025
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10:39 14.02.2025 (обновлено: 11:03 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/knr-1999316720.html
МИД КНР заявил, что Китай не участвует в гонке вооружений
МИД КНР заявил, что Китай не участвует в гонке вооружений - РИА Новости, 14.02.2025
МИД КНР заявил, что Китай не участвует в гонке вооружений
КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне и не участвует в гонке вооружений, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:39:00+03:00
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне и не участвует в гонке вооружений, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита."Китайская модернизация — это модернизация, которая следует по пути мирного развития. Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений ни с одной страной", - заявил Го Цзякунь.
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китай, россия, в мире, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, сша
Китай, Россия, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, США
МИД КНР заявил, что Китай не участвует в гонке вооружений

МИД КНР: Китай поддерживает ядерные силы на минимальном уровне

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкКорабли КНР
Корабли КНР - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. КНР поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне и не участвует в гонке вооружений, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.
"Китайская модернизация — это модернизация, которая следует по пути мирного развития. Китай строго придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, придерживается оборонной ядерной стратегии, всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и не участвует в гонке вооружений ни с одной страной", - заявил Го Цзякунь.
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КитайРоссияВ миреДональд ТрампВладимир ПутинСи ЦзиньпинСША
 
 
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