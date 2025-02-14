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МИД Китая призвал Россию и США не ставить под угрозу безопасность стран
МИД Китая призвал Россию и США не ставить под угрозу безопасность стран - РИА Новости, 14.02.2025
МИД Китая призвал Россию и США не ставить под угрозу безопасность стран
РФ и США обладают 90% всего ядерного арсенала в мире, им следует защищать глобальную стабильность, не ставить под угрозу безопасность стран, заявил на брифинге... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T10:35:00+03:00
2025-02-14T10:35:00+03:00
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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. РФ и США обладают 90% всего ядерного арсенала в мире, им следует защищать глобальную стабильность, не ставить под угрозу безопасность стран, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита."Всемирно признано, что США и Россия обладают более чем 90% мирового ядерного оружия. Ядерное разоружение должно следовать основным принципам, включая поддержание глобальной стратегической стабильности и обеспечение того, чтобы не поставить под угрозу безопасность всех стран", - заявил Го Цзякунь.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, китай, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, В мире
МИД Китая призвал Россию и США не ставить под угрозу безопасность стран
МИД Китая: Россия и США обладают 90 процентами ядерного арсенала в мире