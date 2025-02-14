https://ria.ru/20250214/kaprin-1999090088.html

Андрей Каприн: онкологическая заболеваемость в России растет

Андрей Каприн: онкологическая заболеваемость в России растет - РИА Новости, 14.02.2025

Андрей Каприн: онкологическая заболеваемость в России растет

Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказал о... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:00:00+03:00

2025-02-14T11:00:00+03:00

2025-02-14T19:31:00+03:00

россия

андрей каприн

михаил мурашко

российская академия наук

онкология

интервью

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Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, академик РАН и РАО Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказал о причинах роста онкозаболеваемости в России, успехах в лечении онкологии за последние 20 лет, работе над новыми вариантами химиотерапии, не вызывающими выпадение волос, а также о том, почему у людей вообще появляется рак и что делать пациенту, который впервые узнает об этом диагнозе. Беседовала Людмила Белоножко.— Андрей Дмитриевич, как оцениваете реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в части онкологии? Все ли целевые показатели достигнуты?— На данный момент говорить об итоговых результатах реализации нацпроекта "Здравоохранение" по направлению онкологии еще несколько преждевременно, что в том числе связано с особенностями статистического учета. Однако, исходя из того, что мы видим уже сегодня, можно с уверенностью сказать, что за годы реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках нацпроекта "Здравоохранение" были достигнуты значительные успехи.Одним из наиболее показательных результатов является значительное улучшение качества ранней диагностики. Сегодня более 60 процентов опухолей выявляют на ранних — первой и второй — стадиях, что, безусловно, существенно повышает шансы пациента на успешное лечение. Также мы отмечаем рост показателя пятилетней выживаемости пациентов и снижение показателя одногодичной летальности, что является важным индикатором эффективности лечения и ранней диагностики.Кроме того, открыто 569 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), созданы и функционируют 18 референс-центров по разным направлениям диагностики и лечения онкологических заболеваний, что, безусловно, играет важную роль в повышении качества и доступности медицинских услуг. Глядя на результаты, на перспективные научные исследования и разработки, можно с уверенностью сказать, что онкологическая служба России продолжает развиваться, мы будем прилагать все усилия для продолжения внедрения новых методов повсеместно.— Растет ли онкологическая заболеваемость в России, с чем это связано?— Да, онкологическая заболеваемость в России действительно растет — и это признак продвинутости медицинской службы, которая лучше выявляет онкозаболевания. Заболеваемость — показатель демографический, он зависит от многих факторов: от продолжительности жизни, от качества системы раннего выявления. К сожалению, люди болеют, но то, как эти болезни, в частности рак, эффективно выявляются, — это и есть показатель зрелости системы.Как я уже сказал, причины роста заболеваемости раком связаны с несколькими важными факторами. Во-первых, стоит учитывать, что продолжительность жизни населения в России значительно увеличилась за последние десятилетия. Чем дольше человек живет, тем выше вероятность возникновения заболеваний, в том числе онкологических, поскольку большинство злокачественных новообразований развивается в зрелом и пожилом возрасте. В то же время расширение программы диспансеризации, повышение доступности обследований и внедрение новых методов диагностики позволили выявлять онкологические заболевания на более ранних стадиях, когда они еще не дают выраженных клинических симптомов. Это означает, что мы все чаще обнаруживаем заболевания, которые ранее могли бы оставаться незамеченными на более ранних этапах развития.— Как изменились показатели одногодичной летальности от онкозаболеваний за последние 20 лет в России?— Этот показатель очень важен и служит индикатором многих процессов, происходящих в системе онкопомощи. Насколько своевременно выявлено заболевание? Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на успешное лечение, еще раз напомню. Насколько быстро пациент прошел необходимые обследования и начал получать квалифицированную помощь, даже в случае запущенной стадии, — эти факторы также отражаются в статистике одногодичной летальности. И я очень рад сообщить, что за последние 20 лет в России наблюдается значительное снижение показателя одногодичной летальности от всех злокачественных новообразований. Он снизился на 31,13 процента, что свидетельствует о значительном прогрессе в области ранней диагностики, развития и повышения доступности высокотехнологичных методов лечения, а также внедрения современных протоколов терапии.— Ведутся ли исследования по снижению числа побочных эффектов от химиотерапии? Возможно, что от нее, например, в будущем не будут выпадать волосы?— Да, такие исследования и работы ведутся постоянно. Химиотерапия, несмотря на свою эффективность в борьбе со злокачественными клетками, вызывает множество побочных эффектов, таких как выпадение волос, тошнота, утомляемость, угнетение иммунной системы и другие. Мы с вами об этом знаем. В последние годы в онкологии активно разрабатываются различные подходы лекарственного лечения. Одним из таких направлений является появление принципиально новых классов лекарственных препаратов, таких как, например, таргетная радионуклидная терапия, которая направлена на более точечное воздействие на опухолевые клетки, минимизируя повреждение здоровых тканей.Кроме того, параллельно исследуются новые методики, которые могут уменьшать влияние химиотерапевтических препаратов на здоровые клетки. Но важно отметить, что такие технологии требуют времени для научных исследований и клинических испытаний, прежде чем они станут доступны для широкого использования. Тем не менее на сегодняшний день существует множество вариантов поддерживающей терапии для пациентов, проходящих через сложный период лекарственного лечения, их обычно рекомендует лечащий врач-химиотерапевт.— Какая работа по развитию онкослужбы ведется в новых регионах? Доступна ли уже вся медицинская помощь, которая есть в стране?— Развитие онкологической службы в новых регионах России — это важная часть государственной стратегии улучшения доступности и качества медицинской помощи для населения. Работа по этому направлению ведется активно и комплексно, расширяется инфраструктура, ведется обучение медицинских кадров. Прежде всего, в новых регионах открываются современные амбулаторные и стационарные подразделения. Кроме того, развивается система дистанционных телемедицинских консультаций, что позволяет и нашим коллегам — врачам, и пациентам получать второе мнение ведущих специалистов федеральных центров без необходимости долгих поездок. В целом работа в новых регионах ведется активно, и в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего последовательного и закономерного улучшения ситуации с доступностью и качеством онкологической помощи.— Сохраняется ли дефицит онкологов на сегодняшний день в России? Как вы оцениваете уровень подготовки молодых специалистов?— Дефицит онкологов — да и вообще врачей — на сегодняшний день сохраняется во всем мире. Вы можете проверить мои слова, обратившись к статистике ВОЗ. Тем не менее в России ситуация постепенно улучшается, что видно, опять же, из сухой статистики. Снижается нагрузка на врачей-онкологов, увеличивается показатель обеспеченности врачами-онкологами. Безусловно, мы понимаем, что впереди еще много работы в этом направлении, а самое главное, что в эту работу активно включено Министерство здравоохранения и лично министр Михаил Мурашко.Что касается подготовки молодых специалистов, то в последние годы мы видим устойчивый рост интереса к нашей сфере. Например, каждый год в ординатуру НМИЦ радиологии Минздрава России поступают новые молодые специалисты, и конкурсы на эти места становятся все более напряженными: сейчас это семь-восемь человек на одно место. Мы видим, как молодые специалисты, обладая отличной теоретической подготовкой, часто владеют несколькими иностранными языками и демонстрируют глубокие знания и практические навыки.— Дайте несколько советов тем, кто только узнал о диагнозе "рак". Что в первую очередь делать таким пациентам? Как настроиться на лечение? Что может продлить жизнь?— В первую очередь, отставить панику, четко осознавать алгоритм своих действий и ни в коем случае, ни в коем случае не поддаваться желанию обратиться к целителям, знахарям, в сомнительные клиники, обещающие мгновенное исцеление. Это только потратит драгоценное время и лишит многих возможностей стандартного лечения.В 2022 году вступил в силу обновленный приказ Минздрава России № 116 Н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях", где четко прописаны все этапы диагностики и лечения онкологического пациента, которая в упрощенном виде включает в себя этапы: "Подозрение на ЗНО — диагностика — верификация — направление на онкологический консилиум, участие в котором принимают специалисты онкологи, радиотерапевты, хирурги — оказание специализированной помощи — диспансерное наблюдение". Начальные этапы пациент, как правильно, проходит в ПОК и ЦАОП, консилиум же, иные специализированные дополнительные исследования и лечение пациент должен получать в специализированном учреждении по профилю "онкология" — в диспансере или федеральном центре.Нельзя не отметить, как особенно важна поддержка близких людей в такой момент. Именно семья и друзья могут сыграть решающую роль, помогая справиться с эмоциональной нагрузкой, организовать лечение, поддержать морально. Я много раз об этом говорил и повторяю сейчас, что именно ранняя диагностика, а значит, и своевременное начало лечения и его корректировка в процессе (в случае необходимости) — это то, что действительно может существенно повлиять на продолжительность и качество жизни пациента.— Кто чаще болеет раком, молодеет ли данное заболевание?— Средний возраст пациента с диагнозом "рак" в 2023 году составлял 65 лет, что указывает на преобладание заболевания среди старшего поколения. Что касается вопроса "омоложения" онкологических заболеваний, то, несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения.— Что влияет на развитие рака, как снизить риск болезни?— Развитие онкологического заболевания обусловлено целым сочетанием генетических факторов и воздействия окружающей среды. Основную роль в возникновении злокачественного новообразования играют мутации в клеточных ДНК, которые могут быть вызваны самыми различными внешними причинами, такими как ультрафиолетовое излучение, вредные химические вещества, алкоголь, курение, низкая физическая активность, ожирение, а также вирусные инфекции. Кроме того, хронические воспалительные процессы, вирусные инфекции (например, вирус папилломы человека, гепатит B и C) также являются факторами, способствующими мутациям клеток.Здоровый образ жизни — ваш помощник в профилактике онкологических заболеваний. Важно соблюдать сбалансированное питание, которое включает достаточное количество овощей, фруктов и клетчатки, а также избегать избыточного потребления красного мяса и переработанных продуктов. Регулярная физическая активность помогает поддерживать нормальный вес и снижает риск развития не только рака, но и других серьезных патологий. Все мы знаем, как вредны курение и алкоголь, — эти привычки напрямую связаны с возникновением как минимум 20 видов рака.Важно понимать, что полностью исключить вероятность заболевания невозможно и наследственные и другие факторы оказывают существенное влияние на развитие рака. Но именно регулярные медицинские осмотры и раннее выявление заболеваний играют ключевую роль в снижении риска и повышении эффективности лечения.

https://ria.ru/20250201/murashko-1996817402.html

https://ria.ru/20250204/nauka-1997272498.html

https://ria.ru/20241227/lechenie-1991589554.html

https://ri.ria.ru/20241128/nauka-1985957736.html

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россия, андрей каприн, михаил мурашко, российская академия наук, онкология, интервью