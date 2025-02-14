https://ria.ru/20250214/gost-1999344336.html

Крупные пищевые производители выступили против обязательных ГОСТов

Крупные пищевые производители выступили против обязательных ГОСТов - РИА Новости, 14.02.2025

Крупные пищевые производители выступили против обязательных ГОСТов

Крупные российские производителей пищевой продукции просят Минсельхоз не поддерживать предложение Минпромторга об обязательстве укладываться со всей продукцией... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:10:00+03:00

2025-02-14T12:10:00+03:00

2025-02-14T13:48:00+03:00

экономика

россия

руспродсоюз

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Крупные российские производителей пищевой продукции просят Минсельхоз не поддерживать предложение Минпромторга об обязательстве укладываться со всей продукцией в нормативы ГОСТов, которые на данный момент носят добровольный характер, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости. В письме напоминается, что Госдума в январе приняла в первом чтении проект федерального закона о стандартизации. Минпромторг России подготовил к нему поправки, в которых предложил изложить один из пунктов в следующей редакции: "в стандартах организаций, в том числе технических условиях, не допускается устанавливать требования, параметры, характеристики и другие показатели, приводящие к ухудшению характеристик и (или) противоречащие требованиям национальных стандартов". "Введение данной поправки приведет к исчезновению целых групп пищевой продукции из продажи, что в условиях достаточно высокой инфляции может привести к росту цен на все пищевые продукты, в том числе социально значимые. В целом представляется, что предлагаемые изменения лишь увеличат трудозатраты и расходы предпринимателей на соблюдение требований по регистрации СТО, в том числе ТУ, и не приведут к сколь либо значимому улучшению качества и повышению безопасности продукции... просим Минсельхоз России не поддерживать данную редакцию поправок", - говорится в письме. Как пояснил РИА Новости зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, многие виды продукции сегодня не укладываются в ГОСТы. "Например, это продукция, содержащая меньше жира, сахара и соли, чем установлено в национальном стандарте, обогащенная витаминами, минералами и иными ингредиентами, не входящими в ГОСТы. Фермерская продукция (например, сыр), изготовленная по индивидуальной рецептуре, которая зачастую гораздо лучше ГОСТ, тоже в него не укладывается. Это происходит потому, что многие ГОСТы значительно устарели", - сказал он. Леонов подчеркнул, что с 2002 года применение ГОСТов не является обязательным: производитель сам решает, по какому стандарту ему выпускать свою продукцию: по ГОСТу, либо собственным техническим условиями (ТУ) или стандартам организации (СТО). "Обязательными для всех пищевых предприятий сегодня являются только требования технических регламентов Таможенного союза. Однако это вовсе не означает ухудшение качества продукции. Нередко требования ТУ являются более жесткими по сравнению с требованиями аналогичных ГОСТов", - подчеркнул замглавы "Руспродсоюза". "Кроме того, современные продукты проходят многоступенчатый контроль качества на всех этапах от завода до прилавка. Во-первых, качество товара проверяется в собственных лабораториях на большинстве предприятий, ведь если поставщик поставит некачественный товар в сеть, то он получит штраф. Во-вторых, контроль качества осуществляется сотрудниками сети. В-третьих, Роспотребнадзор, Россельхозназор, Роскачество регулярно проводят внешние проверки качества. Последнее также выпускает опережающие стандарты качества, включающие повышенные требования к качеству продуктов питания", - заключил Леонов.В Минпромторге РФ добавили РИА Новости, что в рамках рассмотрения законопроекта Минэкономразвития, Минстрой, Минсельхоз и Росстандарт направили предложения для включения в проект поправок правительства РФ. В том числе в Минпромторг поступили предложения о законодательном закреплении недопустимости установления в стандартах организаций и технических условиях требований, параметров, характеристик, противоречащих национальным стандартам."Необходимость соответствия стандартов организаций, в том числе технических условий, техническим регламентам уже закреплена в принципах стандартизации, установленных в Федеральном законе от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". При этом в настоящее время соответствие стандартов организаций, в том числе технических условий, требованиям национальных стандартов уже предусмотрено основополагающими национальными стандартами", - подчеркнули в министерстве.В Минпромторге пояснили, что предложения, чтобы стандарты организаций не противоречили ГОСТам, создают условия для системности установления требований в разных видах документов по стандартизации. Пока указанные предложения обсуждаются.

https://ria.ru/20240918/gosduma-1973482787.html

https://ria.ru/20241012/kosmetika-1977760188.html

https://ria.ru/20241007/rosstandart-1976729588.html

https://ria.ru/20241224/shaurma-1991087781.html

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экономика, россия, руспродсоюз, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)