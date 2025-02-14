https://ria.ru/20250214/gosduma-1999261765.html
В Госдуме разработали проект о психологической помощи детям
В Госдуме разработали проект о психологической помощи детям - РИА Новости, 14.02.2025
В Госдуме разработали проект о психологической помощи детям
В Госдуме разработали законопроект, позволяющий психологам оказывать помощь несовершеннолетнему без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:31:00+03:00
2025-02-14T01:31:00+03:00
2025-02-14T01:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Госдуме разработали законопроект, позволяющий психологам оказывать помощь несовершеннолетнему без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни ребенка или получение согласия невозможно, документ есть в распоряжении РИА Новости. Проект федерального закона "Об основах регулирования психологической деятельности в РФ", в котором есть данная норма, разработала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). Она отметила, что сейчас в РФ нет закона, который бы регулировал деятельность психологов. Согласно российскому законодательству, сейчас психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). "Оказание психологической помощи лицу, не достигшему возраста 18 лет, осуществляется без согласия одного из родителей или иного законного представителя в случаях: a) необходимости устранения угрозы его жизни и (или) здоровью, либо жизни и (или) здоровью третьих лиц, если получение согласия одного из родителей или иного законного представителя невозможно", - сказано в проекте закона. Кроме того, оказывать психологическую помощь без согласия родителей предлагается разрешить, если родители находятся под стражей и не могут дать согласие, указано в документе.
https://ria.ru/20250214/gosduma-1999254031.html
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РИА Новости
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общество, россия, кпрф, госдума рф
Общество, Россия, КПРФ, Госдума РФ
В Госдуме разработали проект о психологической помощи детям
Психологам могут разрешить оказывать помощь детям без согласия родителя
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Госдуме разработали законопроект, позволяющий психологам оказывать помощь несовершеннолетнему без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни ребенка или получение согласия невозможно, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Проект федерального закона "Об основах регулирования психологической деятельности в РФ", в котором есть данная норма, разработала председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ
). Она отметила, что сейчас в РФ
нет закона, который бы регулировал деятельность психологов. Согласно российскому законодательству, сейчас психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
"Оказание психологической помощи лицу, не достигшему возраста 18 лет, осуществляется без согласия одного из родителей или иного законного представителя в случаях: a) необходимости устранения угрозы его жизни и (или) здоровью, либо жизни и (или) здоровью третьих лиц, если получение согласия одного из родителей или иного законного представителя невозможно", - сказано в проекте закона.
Кроме того, оказывать психологическую помощь без согласия родителей предлагается разрешить, если родители находятся под стражей и не могут дать согласие, указано в документе.