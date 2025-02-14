https://ria.ru/20250214/google-1999277477.html

Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах

Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах - РИА Новости, 14.02.2025

Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах

Функция переименования объектов на картах Google исчезла в России, но все еще доступна для стран постсоветского пространства - в Армении, Азербайджане,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:09:00+03:00

2025-02-14T07:09:00+03:00

2025-02-14T07:09:00+03:00

технологии

россия

казахстан

армения

эльдар муртазин

курт кобейн

google

mobile research group

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100940/56/1009405685_0:178:2500:1584_1920x0_80_0_0_8926262de469ffee5c794ec8e115cb95.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Функция переименования объектов на картах Google исчезла в России, но все еще доступна для стран постсоветского пространства - в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии и на Украине, выяснило РИА Новости. Функция пользовалась популярностью у подростков – они могли менять названия образовательных учреждений, в результате чего массово появлялись школы со смешными названиями. Сейчас при просмотре карты России в приложении "Google карты" данной функции больше нет. Вместе с тем, в ряде стран возможность переименования есть. К примеру, в Казахстане, согласно данным "Google карт", существуют "школа №42 здесь только сигмы", "школа №6 имени Бэтмена" и "школа 32 имени Курта Кобейна". Функция доступна также в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии, на Украине и в других странах. "Когда много пользователей начинают переименовывать - это возможность регулировать то, как карты работают. Поэтому эта опция была изначально доступна", - рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что своими действиями пользователи "Google карт" не нарушают ничьи права. По словам Муртазина, переименование объекта происходит автоматически, если большое количество людей попытались изменить название или, например, исправить ошибку. "В теории, есть модерация, но не всегда она работает", - заключил аналитик. РИА Новости запросило комментарий Google о причинах ограничений прав пользователей.

https://ria.ru/20241101/google-1981440916.html

https://ria.ru/20250212/krym-1998761662.html

россия

казахстан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, казахстан, армения, эльдар муртазин, курт кобейн, google, mobile research group