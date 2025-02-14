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Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах - РИА Новости, 14.02.2025
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07:09 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/google-1999277477.html
Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах
Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах - РИА Новости, 14.02.2025
Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах
Функция переименования объектов на картах Google исчезла в России, но все еще доступна для стран постсоветского пространства - в Армении, Азербайджане,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:09:00+03:00
2025-02-14T07:09:00+03:00
технологии
россия
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армения
эльдар муртазин
курт кобейн
google
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Функция переименования объектов на картах Google исчезла в России, но все еще доступна для стран постсоветского пространства - в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии и на Украине, выяснило РИА Новости. Функция пользовалась популярностью у подростков – они могли менять названия образовательных учреждений, в результате чего массово появлялись школы со смешными названиями. Сейчас при просмотре карты России в приложении "Google карты" данной функции больше нет. Вместе с тем, в ряде стран возможность переименования есть. К примеру, в Казахстане, согласно данным "Google карт", существуют "школа №42 здесь только сигмы", "школа №6 имени Бэтмена" и "школа 32 имени Курта Кобейна". Функция доступна также в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии, на Украине и в других странах. "Когда много пользователей начинают переименовывать - это возможность регулировать то, как карты работают. Поэтому эта опция была изначально доступна", - рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что своими действиями пользователи "Google карт" не нарушают ничьи права. По словам Муртазина, переименование объекта происходит автоматически, если большое количество людей попытались изменить название или, например, исправить ошибку. "В теории, есть модерация, но не всегда она работает", - заключил аналитик. РИА Новости запросило комментарий Google о причинах ограничений прав пользователей.
https://ria.ru/20241101/google-1981440916.html
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технологии, россия, казахстан, армения, эльдар муртазин, курт кобейн, google, mobile research group
Технологии, Россия, Казахстан, Армения, Эльдар Муртазин, Курт Кобейн, Google, Mobile Research Group
Google не дает россиянам переименовывать объекты на картах

В России исчезла функция переименования объектов на картах Google

© AP Photo / Jens MeyerДевушки с ноутбуками на фоне логотипа Google
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Jens Meyer
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Функция переименования объектов на картах Google исчезла в России, но все еще доступна для стран постсоветского пространства - в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии и на Украине, выяснило РИА Новости.
Функция пользовалась популярностью у подростков – они могли менять названия образовательных учреждений, в результате чего массово появлялись школы со смешными названиями. Сейчас при просмотре карты России в приложении "Google карты" данной функции больше нет.
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Вместе с тем, в ряде стран возможность переименования есть. К примеру, в Казахстане, согласно данным "Google карт", существуют "школа №42 здесь только сигмы", "школа №6 имени Бэтмена" и "школа 32 имени Курта Кобейна". Функция доступна также в Армении, Азербайджане, Киргизии, Молдавии, на Украине и в других странах.
"Когда много пользователей начинают переименовывать - это возможность регулировать то, как карты работают. Поэтому эта опция была изначально доступна", - рассказал РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что своими действиями пользователи "Google карт" не нарушают ничьи права.
По словам Муртазина, переименование объекта происходит автоматически, если большое количество людей попытались изменить название или, например, исправить ошибку. "В теории, есть модерация, но не всегда она работает", - заключил аналитик.
РИА Новости запросило комментарий Google о причинах ограничений прав пользователей.
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ТехнологииРоссияКазахстанАрменияЭльдар МуртазинКурт КобейнGoogleMobile Research Group
 
 
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