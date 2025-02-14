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Кровожадная и бессильная: Европе выставлен счет к оплате - РИА Новости, 14.02.2025
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08:00 14.02.2025 (обновлено: 08:02 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/evropa-1999196682.html
Кровожадная и бессильная: Европе выставлен счет к оплате
Кровожадная и бессильная: Европе выставлен счет к оплате - РИА Новости, 14.02.2025
Кровожадная и бессильная: Европе выставлен счет к оплате
Сегодня, в Валентинов день, открывается Мюнхенская конференция по безопасности, однако атмосфера там отнюдь не праздничная. Вместо клоунов — унылый, обиженный... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:00:00+03:00
2025-02-14T08:02:00+03:00
аналитика
европа
россия
мюнхен
мюнхенская конференция по безопасности
евросоюз
сша
дональд трамп
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Сегодня, в Валентинов день, открывается Мюнхенская конференция по безопасности, однако атмосфера там отнюдь не праздничная. Вместо клоунов — унылый, обиженный на Трампа Зеленский, вместо цветов — сожаления, вместо шампанского — работа над ошибками.Три года назад в том же Мюнхене европейские элиты допустили судьбоносную ошибку, вскоре обернувшуюся преступлением. Они с энтузиазмом поддержали идею байденовской администрации и их британских подпевал о сдерживании России с помощью Украины. Нынче сбитый летчик, а тогда премьер-министр Англии Борис Джонсон так и отчеканил: "В наших общих интересах, чтобы Россия проиграла и все это увидели".Мало того, европейцы позволили Зеленскому публично озвучить свои хотелки насчет ядерного оружия — он собирался применить его против России. Эта чудовищная речь — в принципе, прямой призыв ко всему миру самоуничтожиться в ядерном огне — была встречена аплодисментами.Потом они картинно на весь мир удивлялись, отчего же это Москва начала СВО? То есть все эти озвученные на высшем уровне угрозы, включая ядерную, нам полагалось молча стерпеть?Борис Джонсон давно канул в небытие, забыта и Камала Харрис, призывавшая в "Мюнхене-2022" европейцев "усилить восточный фланг НАТО". Россия не проиграла — более того, она усилилась, а ее армия неостановимо идет вперед.Чего же тем временем добилась Европа, на всех парах влетев в противостояние с нашей страной?Ее экономика оказалась "разорвана в клочья", во многом благодаря ею же введенным санкциям и разрыву энергетических связей с Россией.Как в прорву ухнули в бездонные карманы киевских нацистов европейские миллиарды. Бездарно и позорно сгорели европейские танки на полях Донбасса.Враз была уничтожена деловая репутация стран Европы: воровство российских активов, нарушение обязательств перед российскими контрагентами — мировое бизнес-сообщество таких провалов не прощает.В глазах всего мира старушка Европа предстала одновременно кровожадной и бессильной. С одной стороны, там открыто разжигали украинский конфликт, с другой, не могли в нем победить — получилось предельно позорное комбо.И самое главное: Евросоюз полностью утратил авторитет на внешнеполитической арене, оказавшись лишь заржавелым инструментом в высохших руках Джо Байдена.Сегодня Брюсселю пора осознать и признать свое поражение, мюнхенская конференция могла бы стать хорошей площадкой для этого.Однако исконный европейский мазохизм заставляет лидеров ЕС и дальше скакать на граблях. Именно старосветские элиты сегодня открыто выступают за продолжение украинского конфликта и наперегонки бегут плеснуть в него бензинчик.Любая мирная инициатива президента Трампа встречается "дикими криками озлобления" официальных европейских СМИ. Любые высказывания своих же политиков о необходимости восстановить отношения с Россией — и брюссельская бюрократия начинает этих смелых людей травить. Такое впечатление, что еэсовским вампирам не хватает свежей крови и у них началась ломка.Что ж, в Мюнхене европейцам придется выслушать немало неприятных истин от американцев. Доносить позицию президента Трампа отправились вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.Вице-президент Соединенных Штатов запомнился тем, что ему всегда было "все равно, что произойдет с Украиной". Госсекретарь в свое время отметил: "Мы ввели людей в заблуждение, обещая, что Украина сможет не только победить, но и вернуть все утраченные территории".Представители Трампа не питают теплых чувств к администрации Байдена и считают происходящее на Украине главной ошибкой (если не преступлением) своих предшественников. Многие представители брюссельского обкома видятся им ставленниками именно Демпартии США.Те, собственно, этого и не скрывают — и платят им откровенной ненавистью. Совсем недавно представители высших кругов брюссельского политбюро честили Трампа и его сподвижников "нацистами". Просто поразительно это было слышать от людей, открыто разгулявших нацистский режим на Украине.Трамп и его команда настроены решительно. Зеленский был уведомлен о диалоге американского и российского президентов. Сейчас с соответствующими уведомлениями приехали в Мюнхен Марко Рубио и Джей Ди Вэнс.Наяву сбывается то, что британская Financial Times назвала "худшим кошмаром для европейцев", — "соглашение между Путиным и президентом США у них за спиной".Однако эта пассивная роль, на которую обрекла себя Европа, полностью на совести ее руководства. О том, как опасно неумение выработать собственную политику, самостоятельно и ответственно решать проблемы безопасности, их предупреждал еще президент Путин — все в том же Мюнхене в 2007 году. Ох как кривились тогда их физиономии!А сейчас оголтелый реваншизм и русофобия привели их туда, где они оказались. В глазах всего мира Евросоюз ведет себя как поджигатель войны. Вместо умных и осторожных европейских руководителей, десятилетиями балансировавших между сверхдержавами, мы видим сегодня каких-то оголтелых маньяков, которым не жаль весь мир спихнуть в пропасть ядерной войны.Нет сомнений, что трамповская молодежь донесет до старушки Европы, что пора договариваться. И все будет так, как сказал президент Путин: "Все они встанут у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
https://ria.ru/20250213/konferentsiya-1999092516.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, европа, россия, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности, евросоюз, сша, дональд трамп, борис джонсон, джо байден, марко рубио, нато
Аналитика, Европа, Россия, Мюнхен, Мюнхенская конференция по безопасности, Евросоюз, США, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Джо Байден, Марко Рубио, НАТО

Кровожадная и бессильная: Европе выставлен счет к оплате

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Сегодня, в Валентинов день, открывается Мюнхенская конференция по безопасности, однако атмосфера там отнюдь не праздничная. Вместо клоунов — унылый, обиженный на Трампа Зеленский, вместо цветов — сожаления, вместо шампанского — работа над ошибками.
Три года назад в том же Мюнхене европейские элиты допустили судьбоносную ошибку, вскоре обернувшуюся преступлением. Они с энтузиазмом поддержали идею байденовской администрации и их британских подпевал о сдерживании России с помощью Украины. Нынче сбитый летчик, а тогда премьер-министр Англии Борис Джонсон так и отчеканил: "В наших общих интересах, чтобы Россия проиграла и все это увидели".
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Косачев назвал Мюнхенскую конференцию встречей разброда и шатаний
13 февраля, 13:32
Мало того, европейцы позволили Зеленскому публично озвучить свои хотелки насчет ядерного оружия — он собирался применить его против России. Эта чудовищная речь — в принципе, прямой призыв ко всему миру самоуничтожиться в ядерном огне — была встречена аплодисментами.
Потом они картинно на весь мир удивлялись, отчего же это Москва начала СВО? То есть все эти озвученные на высшем уровне угрозы, включая ядерную, нам полагалось молча стерпеть?
Борис Джонсон давно канул в небытие, забыта и Камала Харрис, призывавшая в "Мюнхене-2022" европейцев "усилить восточный фланг НАТО". Россия не проиграла — более того, она усилилась, а ее армия неостановимо идет вперед.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В ЕС прокомментировали разговор Путина и Трампа
13 февраля, 14:24
Чего же тем временем добилась Европа, на всех парах влетев в противостояние с нашей страной?
Ее экономика оказалась "разорвана в клочья", во многом благодаря ею же введенным санкциям и разрыву энергетических связей с Россией.
Как в прорву ухнули в бездонные карманы киевских нацистов европейские миллиарды. Бездарно и позорно сгорели европейские танки на полях Донбасса.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Евросоюз потратил на поддержку Украины 134 миллиарда евро
11 февраля, 22:46
Враз была уничтожена деловая репутация стран Европы: воровство российских активов, нарушение обязательств перед российскими контрагентами — мировое бизнес-сообщество таких провалов не прощает.
В глазах всего мира старушка Европа предстала одновременно кровожадной и бессильной. С одной стороны, там открыто разжигали украинский конфликт, с другой, не могли в нем победить — получилось предельно позорное комбо.
И самое главное: Евросоюз полностью утратил авторитет на внешнеполитической арене, оказавшись лишь заржавелым инструментом в высохших руках Джо Байдена.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
"Наконец-то поняла": Европе назвали цену за "освобождение" от России
30 января, 08:00
Сегодня Брюсселю пора осознать и признать свое поражение, мюнхенская конференция могла бы стать хорошей площадкой для этого.
Однако исконный европейский мазохизм заставляет лидеров ЕС и дальше скакать на граблях. Именно старосветские элиты сегодня открыто выступают за продолжение украинского конфликта и наперегонки бегут плеснуть в него бензинчик.
Любая мирная инициатива президента Трампа встречается "дикими криками озлобления" официальных европейских СМИ. Любые высказывания своих же политиков о необходимости восстановить отношения с Россией — и брюссельская бюрократия начинает этих смелых людей травить. Такое впечатление, что еэсовским вампирам не хватает свежей крови и у них началась ломка.
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Европа исключила себя из мировой политики, заявил Яковенко
13 февраля, 13:59
Что ж, в Мюнхене европейцам придется выслушать немало неприятных истин от американцев. Доносить позицию президента Трампа отправились вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Вице-президент Соединенных Штатов запомнился тем, что ему всегда было "все равно, что произойдет с Украиной". Госсекретарь в свое время отметил: "Мы ввели людей в заблуждение, обещая, что Украина сможет не только победить, но и вернуть все утраченные территории".
Представители Трампа не питают теплых чувств к администрации Байдена и считают происходящее на Украине главной ошибкой (если не преступлением) своих предшественников. Многие представители брюссельского обкома видятся им ставленниками именно Демпартии США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Эксперт назвал цель разговора Путина и Трампа
13 февраля, 08:41
Те, собственно, этого и не скрывают — и платят им откровенной ненавистью. Совсем недавно представители высших кругов брюссельского политбюро честили Трампа и его сподвижников "нацистами". Просто поразительно это было слышать от людей, открыто разгулявших нацистский режим на Украине.
Трамп и его команда настроены решительно. Зеленский был уведомлен о диалоге американского и российского президентов. Сейчас с соответствующими уведомлениями приехали в Мюнхен Марко Рубио и Джей Ди Вэнс.
Наяву сбывается то, что британская Financial Times назвала "худшим кошмаром для европейцев", — "соглашение между Путиным и президентом США у них за спиной".
Вольфганг Ишингер - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал обсудить снятие санкций с России
12 февраля, 10:17
Однако эта пассивная роль, на которую обрекла себя Европа, полностью на совести ее руководства. О том, как опасно неумение выработать собственную политику, самостоятельно и ответственно решать проблемы безопасности, их предупреждал еще президент Путин — все в том же Мюнхене в 2007 году. Ох как кривились тогда их физиономии!
А сейчас оголтелый реваншизм и русофобия привели их туда, где они оказались. В глазах всего мира Евросоюз ведет себя как поджигатель войны. Вместо умных и осторожных европейских руководителей, десятилетиями балансировавших между сверхдержавами, мы видим сегодня каких-то оголтелых маньяков, которым не жаль весь мир спихнуть в пропасть ядерной войны.
Нет сомнений, что трамповская молодежь донесет до старушки Европы, что пора договариваться. И все будет так, как сказал президент Путин: "Все они встанут у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Эксперт рассказал о противоречиях Трампа и ЕС по Украине
11 февраля, 11:07
 
АналитикаЕвропаРоссияМюнхенМюнхенская конференция по безопасностиЕвросоюзСШАДональд ТрампБорис ДжонсонДжо БайденМарко РубиоНАТО
 
 
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