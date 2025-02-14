https://ria.ru/20250214/es-1999460547.html
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 14.02.2025
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны ЕС должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:42:00+03:00
2025-02-14T17:42:00+03:00
2025-02-14T17:42:00+03:00
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995856982_302:55:2551:1320_1920x0_80_0_0_fe9215210ea1d6976b68c2f0b81b358d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны ЕС должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". "В настоящее время страны ЕС тратят около 2% ВВП на оборону. И да, наши расходы на оборону выросли с чуть более 200 миллиардов евро до войны до более 320 миллиардов евро в прошлом году. Но нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что от чуть менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
https://ria.ru/20241112/es-1983208744.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995856982_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_861eb23bf45564664252945f3703e4d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы