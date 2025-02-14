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Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 14.02.2025
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17:42 14.02.2025
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Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 14.02.2025
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны ЕС должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:42:00+03:00
2025-02-14T17:42:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны ЕС должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год". "В настоящее время страны ЕС тратят около 2% ВВП на оборону. И да, наши расходы на оборону выросли с чуть более 200 миллиардов евро до войны до более 320 миллиардов евро в прошлом году. Но нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что от чуть менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны ЕС должны увеличить свои оборонные расходы "на сотни миллиардов в год".
"В настоящее время страны ЕС тратят около 2% ВВП на оборону. И да, наши расходы на оборону выросли с чуть более 200 миллиардов евро до войны до более 320 миллиардов евро в прошлом году. Но нам нужно будет значительно увеличить эту цифру еще раз. Потому что от чуть менее 2% до более 3% будет означать сотни миллиардов дополнительных инвестиций каждый год", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Урсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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