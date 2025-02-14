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Набиуллина призвала найти баланс между ростом экономики и инфляцией - РИА Новости, 14.02.2025
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16:38 14.02.2025 (обновлено: 16:39 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ekonomika-1999435711.html
Набиуллина призвала найти баланс между ростом экономики и инфляцией
Набиуллина призвала найти баланс между ростом экономики и инфляцией - РИА Новости, 14.02.2025
Набиуллина призвала найти баланс между ростом экономики и инфляцией
Баланс между ростом экономики страны и инфляцией найти не только нужно, но и можно, для этого нужно вернуть рост цен под контроль, заявила глава Банка России... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:38:00+03:00
2025-02-14T16:39:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
инфляция
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Баланс между ростом экономики страны и инфляцией найти не только нужно, но и можно, для этого нужно вернуть рост цен под контроль, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Баланс… между ростом экономики и снижением инфляции найти можно, более того, это нужно. И наша денежно-кредитная политика направлена именно на это, на то, чтобы рост экономики был не просто кратким эпизодом, пусть впечатляющим высокими темпами, но чтобы это был устойчивый экономический рост. Для этого нужно вернуть инфляцию под контроль, потому что умеренный рост цен – это основа для долгосрочного экономического роста", - сказала Набиуллина. При этом она отметила, что уже длительное время экономика России находится в ситуации, когда рост спроса обгонял и продолжает обгонять возможности производить товары и услуги. А для того чтобы спрос, который, как часто говорят, "убежал далеко вперед", встретился с предложением, нужно чтобы экономика росла более сбалансированными, более умеренными темпами, подчеркнула Набиуллина. "И поэтому такое некоторое замедление роста экономики при выходе из перегрева, - это естественный процесс", - добавила глава ЦБ РФ.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, инфляция
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Инфляция
Набиуллина призвала найти баланс между ростом экономики и инфляцией

Набиуллина: баланс между ростом экономики в РФ и инфляцией найти можно и нужно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Баланс между ростом экономики страны и инфляцией найти не только нужно, но и можно, для этого нужно вернуть рост цен под контроль, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
«
"Баланс… между ростом экономики и снижением инфляции найти можно, более того, это нужно. И наша денежно-кредитная политика направлена именно на это, на то, чтобы рост экономики был не просто кратким эпизодом, пусть впечатляющим высокими темпами, но чтобы это был устойчивый экономический рост. Для этого нужно вернуть инфляцию под контроль, потому что умеренный рост цен – это основа для долгосрочного экономического роста", - сказала Набиуллина.
При этом она отметила, что уже длительное время экономика России находится в ситуации, когда рост спроса обгонял и продолжает обгонять возможности производить товары и услуги. А для того чтобы спрос, который, как часто говорят, "убежал далеко вперед", встретился с предложением, нужно чтобы экономика росла более сбалансированными, более умеренными темпами, подчеркнула Набиуллина.
"И поэтому такое некоторое замедление роста экономики при выходе из перегрева, - это естественный процесс", - добавила глава ЦБ РФ.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 12:54
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаИнфляция
 
 
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