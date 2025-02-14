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В ГД призвали наказывать военкоматы за отказ принять заявление в Госуслугах - РИА Новости, 14.02.2025
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14:23 14.02.2025 (обновлено: 14:24 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/deputat--1999391130.html
В ГД призвали наказывать военкоматы за отказ принять заявление в Госуслугах
В ГД призвали наказывать военкоматы за отказ принять заявление в Госуслугах - РИА Новости, 14.02.2025
В ГД призвали наказывать военкоматы за отказ принять заявление в Госуслугах
Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил ввести ответственность для должностных лиц тех военкоматов, которые отказываются принимать заявления о переезде... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:23:00+03:00
2025-02-14T14:24:00+03:00
общество
антон горелкин
госдума рф
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил ввести ответственность для должностных лиц тех военкоматов, которые отказываются принимать заявления о переезде гражданина через "Госуслуги". Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает увеличение штрафов для граждан, которые не уведомили военкомат о своем переезде. Согласно документу, размер штрафа может вырасти с пяти до двадцати тысяч рублей. "Инициативу поддерживаю, но считаю нужным также ввести ответственность для должностных лиц тех военкоматов, которые отказываются принимать такие заявления через "Госуслуги". Этот функционал на портале есть, но мне жаловались, что в ответ получают отказ с формулировкой "неявка гражданина". По телефону военкомат открытым текстом говорит, что с заявлениями через "Госуслуги" не работает", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат просит Минцифры и Минобороны обратить внимание на эту ситуацию. "Полагаю, что значительный процент граждан, которые могут попасть под увеличение штрафов, просто столкнулись с невозможностью получить эту услугу в электронном виде", - добавил парламентарий.
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общество, антон горелкин, госдума рф, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Антон Горелкин, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ГД призвали наказывать военкоматы за отказ принять заявление в Госуслугах

Горелкин призвал наказывать военкоматы за отказ одобрить переезд в Госуслугах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил ввести ответственность для должностных лиц тех военкоматов, которые отказываются принимать заявления о переезде гражданина через "Госуслуги".
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает увеличение штрафов для граждан, которые не уведомили военкомат о своем переезде. Согласно документу, размер штрафа может вырасти с пяти до двадцати тысяч рублей.
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"Инициативу поддерживаю, но считаю нужным также ввести ответственность для должностных лиц тех военкоматов, которые отказываются принимать такие заявления через "Госуслуги". Этот функционал на портале есть, но мне жаловались, что в ответ получают отказ с формулировкой "неявка гражданина". По телефону военкомат открытым текстом говорит, что с заявлениями через "Госуслуги" не работает", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат просит Минцифры и Минобороны обратить внимание на эту ситуацию.
"Полагаю, что значительный процент граждан, которые могут попасть под увеличение штрафов, просто столкнулись с невозможностью получить эту услугу в электронном виде", - добавил парламентарий.
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ОбществоАнтон ГорелкинГосдума РФРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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