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Дело Шабутдинова поступило в суд - РИА Новости, 14.02.2025
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09:17 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/delo-1999290436.html
Дело Шабутдинова поступило в суд
Дело Шабутдинова поступило в суд - РИА Новости, 14.02.2025
Дело Шабутдинова поступило в суд
Уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:17:00+03:00
2025-02-14T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении Шабутдинова А.Р.", - сказали в суде. Дата заседания ещё не назначена. Согласно карточке уголовного дела, оно поступило в суд в среду. Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура. Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу. В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
https://ria.ru/20250210/ayaz-1998363203.html
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происшествия, москва, россия, оаэ, василий алексеев, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Россия, ОАЭ, Василий Алексеев, Аяз Шабутдинов
Дело Шабутдинова поступило в суд

Дело блогера Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, поступило в суд

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, поступило в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении Шабутдинова А.Р.", - сказали в суде.
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Аяза Шабутдинова
10 февраля, 11:07
Дата заседания ещё не назначена. Согласно карточке уголовного дела, оно поступило в суд в среду.
Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы, способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере.
От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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4 октября 2024, 01:31
Свою вину Шабутдинов не признал. Его задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
В уголовном деле также фигурируют занимавший должность гендиректора компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его супруга Елена. Алексеев объявлен в международный розыск и заочно арестован. Ранее в суде стало известно, что они скрылись в ОАЭ.
Аяз Шабутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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28 января, 17:29
 
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