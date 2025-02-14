Рейтинг@Mail.ru
Российские банки пока не планируют менять ставки по вкладам - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 14.02.2025 (обновлено: 18:20 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/banki-1999474708.html
Российские банки пока не планируют менять ставки по вкладам
Российские банки пока не планируют менять ставки по вкладам - РИА Новости, 14.02.2025
Российские банки пока не планируют менять ставки по вкладам
Российские банки после сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% не планируют менять доходность по вкладам в ближайшее время, дальнейшие же решения будут... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:19:00+03:00
2025-02-14T18:20:00+03:00
экономика
россия
ключевая ставка
абсолют банк
почта банк
совкомбанк
общество
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767711957_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_5c57009218dfa15c7715fbb14cb72105.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские банки после сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% не планируют менять доходность по вкладам в ближайшее время, дальнейшие же решения будут зависеть от ситуации на рынке, выяснили РИА Новости, опросив кредитные организации. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых - это является рекордным значением. "На данный момент ВТБ сохраняет ставки по своим накопительным продуктам, дальнейшие решения будут приняты исходя из конъюнктуры рынка", - сообщила пресс-служба банка. В "Почта банке" рассказали, что кредитная организация не планирует менять условия по сберегательным продуктам в ближайшее время. "Дальнейшее решение по уровню ставок будет зависеть от динамики "ключа", уровня инфляционных ожиданий и конъюнктуры рынка в целом", - отметил зампредседателя правления банка Алексей Охорзин. "Абсолют банк" также не собирается в ближайшие дни корректировать ставки. "Однако банк следит за ситуацией на рынке и при коррекции ставок по вкладам в сторону понижения также будет пересматривать условия по сберегательным продуктам", - заявил директор департамента розничных продуктов банка Виталий Костюкевич. Он пояснил, что последнее изменение ставок в "Абсолют банке" было 24 января. Банк понизил ставку на 0,25 процентного пункта по одному из вкладов, "следуя общему рыночному тренду на уменьшение доходности по вкладам". Тогда же ставки по вкладам снизил и Совкомбанк, рассказала его пресс-служба. "Дальнейшие решения будем принимать, ориентируясь на динамику портфеля и ситуацию на рынке", - указали в кредитной организации. "Новиком банк" пока не планирует менять условия по вкладам, при этом внимательно следит за рыночной конъюнктурой, отметили в пресс-службе банка, указав, что последнее изменение ставок происходило в конце ноября 2024 года. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года снизилась на 0,03 процентного пункта и достигла 21,44% годовых
https://ria.ru/20250214/tsb-1999471176.html
https://ria.ru/20250214/stavka-1999399560.html
https://ria.ru/20250214/nabiullina-1999416109.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767711957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37a2cd205ca3f08a23e2a4bb1d830052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ключевая ставка, абсолют банк, почта банк, совкомбанк, общество, ипотека
Экономика, Россия, Ключевая ставка, Абсолют Банк, Почта банк, Совкомбанк, Общество, Ипотека
Российские банки пока не планируют менять ставки по вкладам

Банки не планируют менять ставки по вкладам после сохранения ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские банки после сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 21% не планируют менять доходность по вкладам в ближайшее время, дальнейшие же решения будут зависеть от ситуации на рынке, выяснили РИА Новости, опросив кредитные организации.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых - это является рекордным значением.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В ЦБ оценили уровень жесткости ДКУ после сохранения ключевой ставки
Вчера, 18:09
"На данный момент ВТБ сохраняет ставки по своим накопительным продуктам, дальнейшие решения будут приняты исходя из конъюнктуры рынка", - сообщила пресс-служба банка.
В "Почта банке" рассказали, что кредитная организация не планирует менять условия по сберегательным продуктам в ближайшее время. "Дальнейшее решение по уровню ставок будет зависеть от динамики "ключа", уровня инфляционных ожиданий и конъюнктуры рынка в целом", - отметил зампредседателя правления банка Алексей Охорзин.
"Абсолют банк" также не собирается в ближайшие дни корректировать ставки. "Однако банк следит за ситуацией на рынке и при коррекции ставок по вкладам в сторону понижения также будет пересматривать условия по сберегательным продуктам", - заявил директор департамента розничных продуктов банка Виталий Костюкевич.
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Вчера, 14:50
Он пояснил, что последнее изменение ставок в "Абсолют банке" было 24 января. Банк понизил ставку на 0,25 процентного пункта по одному из вкладов, "следуя общему рыночному тренду на уменьшение доходности по вкладам". Тогда же ставки по вкладам снизил и Совкомбанк, рассказала его пресс-служба. "Дальнейшие решения будем принимать, ориентируясь на динамику портфеля и ситуацию на рынке", - указали в кредитной организации.
"Новиком банк" пока не планирует менять условия по вкладам, при этом внимательно следит за рыночной конъюнктурой, отметили в пресс-службе банка, указав, что последнее изменение ставок происходило в конце ноября 2024 года.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года снизилась на 0,03 процентного пункта и достигла 21,44% годовых
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ЦБ не обладает полномочиями замораживать вклады, заявила Набиуллина
Вчера, 15:36
 
ЭкономикаРоссияКлючевая ставкаАбсолют БанкПочта банкСовкомбанкОбществоИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала