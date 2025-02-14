https://ria.ru/20250214/arashukov-1999373783.html

ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова

ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова - РИА Новости, 14.02.2025

ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова

Судебные приставы передали в доход государства 24 объекта недвижимости, а также 15 транспортных средств, принадлежащих осужденному экс-сенатору Рауфу Арашукову, РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:43:00+03:00

2025-02-14T13:43:00+03:00

2025-02-14T13:43:00+03:00

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рауф арашуков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства 24 объекта недвижимости, а также 15 транспортных средств, принадлежащих осужденному экс-сенатору Рауфу Арашукову, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов. "В рамках исполнительного производства в отношении экс-сенатора Арашукова Р.Р. в течение 2024 года передано 24 объекта недвижимого имущества, включая квартиры, дома и земельные участки, а также 15 транспортных средств", - сказал он. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых, признанных виновными в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Верховный суд России 30 октября отклонил кассационные жалобы на приговор Арашуковым.

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