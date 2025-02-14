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ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова
ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова - РИА Новости, 14.02.2025
ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова
Судебные приставы передали в доход государства 24 объекта недвижимости, а также 15 транспортных средств, принадлежащих осужденному экс-сенатору Рауфу Арашукову, РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:43:00+03:00
2025-02-14T13:43:00+03:00
2025-02-14T13:43:00+03:00
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федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Судебные приставы передали в доход государства 24 объекта недвижимости, а также 15 транспортных средств, принадлежащих осужденному экс-сенатору Рауфу Арашукову, сообщил журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов. "В рамках исполнительного производства в отношении экс-сенатора Арашукова Р.Р. в течение 2024 года передано 24 объекта недвижимого имущества, включая квартиры, дома и земельные участки, а также 15 транспортных средств", - сказал он. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил к пожизненному заключению Рауфа и Рауля Арашуковых, признанных виновными в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Верховный суд России 30 октября отклонил кассационные жалобы на приговор Арашуковым.
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происшествия, россия, рауль арашуков, рауф арашуков, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), московский городской суд, газпром
Происшествия, Россия, Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Московский городской суд, Газпром
ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова
ФССП передала в доход России 24 объекта недвижимости экс-сенатора Арашукова