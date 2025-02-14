https://ria.ru/20250214/afganistan-1999491302.html

Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным

Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным - РИА Новости, 14.02.2025

Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным

Афганистан считает доклад комитета СБ ООН по мониторингу санкций в отношении данной страны неточным и противоречащим реалиям в части, касающейся присутствия в... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:26:00+03:00

2025-02-14T20:26:00+03:00

2025-02-14T20:26:00+03:00

в мире

афганистан

россия

таджикистан

сергей лавров

сироджиддин мухриддин

оон

аль-каида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105901/60/1059016085_0:69:2501:1475_1920x0_80_0_0_e249d4998ec77dfd352bf0dfddea8723.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Афганистан считает доклад комитета СБ ООН по мониторингу санкций в отношении данной страны неточным и противоречащим реалиям в части, касающейся присутствия в стране террористической организации "Аль-Каида"*, заявил в пятницу пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед. По словам пресс-секретаря, "временное правительство (Афганистана - ред.) никогда не позволит какой-либо группировке использовать афганскую территорию для действий против других стран". Он подчеркнул, что некоторые государства и их разведывательные круги, прикрываясь Организацией Объединенных Наций, используют этот нарратив для ведения антиафганской пропаганды. "Исламский эмират не позволяет никаким иностранным бандитским группировкам действовать в Афганистане, и таких группировок здесь нет. К сожалению, некоторые страны и их разведывательные круги через такие организации, как ООН и Совет Безопасности, вводят в заблуждение общественное мнение и ведут пропагандистские кампании против Афганистана", - цитирует слова пресс-секретаря новостной портал Tolo news. Ранее комитет по наблюдению за санкциями в отношении Афганистана СБ ООН сообщил, что Исламский эмират якобы обеспечил благоприятные условия для присутствия у себя "Аль-Каиды"*, предложив террористам безопасные убежища и тренировочные лагеря по всему Афганистану. В докладе комитета отмечается, что рядовые члены "Аль-Каиды"* якобы проживали со своими семьями под защитой разведывательной службы движения "Талибан"** в разных районах Кабула, в то время как старшие руководители были размещены в сельских районах за пределами афганской столицы. Как отмечает Tolo news, заявление пресс-секретаря ИЭА прозвучало на фоне слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, выступая в четверг на встрече в Москве с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, заявил, что хрупкая безопасность в Афганистане имеет последствия для соседних государств, особенно для России и Таджикистана. Хотя международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность по поводу потенциальных террористических угроз, исходящих с афганской территории, Исламский эмират последовательно заявлял, что, поскольку афганская территория до сих пор не использовалась против других стран, то и в дальнейшем не стоит ожидать, что она будет использоваться для подобных целей, отмечает издание.*Запрещенная в России террористическая организация** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241211/vlasti-1988539993.html

https://ria.ru/20241123/taliban-1985347321.html

афганистан

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, россия, таджикистан, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, оон, аль-каида, талибан