Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным
Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: доклад СБ ООН об "Аль-Каиде" противоречит реалиям
© AP Photo / Hani Mohammed, FileЗнак Аль-Каиды
© AP Photo / Hani Mohammed, File
Знак Аль-Каиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Афганистан считает доклад комитета СБ ООН по мониторингу санкций в отношении данной страны неточным и противоречащим реалиям в части, касающейся присутствия в стране террористической организации "Аль-Каида"*, заявил в пятницу пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед.
По словам пресс-секретаря, "временное правительство (Афганистана - ред.) никогда не позволит какой-либо группировке использовать афганскую территорию для действий против других стран". Он подчеркнул, что некоторые государства и их разведывательные круги, прикрываясь Организацией Объединенных Наций, используют этот нарратив для ведения антиафганской пропаганды.
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"Исламский эмират не позволяет никаким иностранным бандитским группировкам действовать в Афганистане, и таких группировок здесь нет. К сожалению, некоторые страны и их разведывательные круги через такие организации, как ООН и Совет Безопасности, вводят в заблуждение общественное мнение и ведут пропагандистские кампании против Афганистана", - цитирует слова пресс-секретаря новостной портал Tolo news.
Ранее комитет по наблюдению за санкциями в отношении Афганистана СБ ООН сообщил, что Исламский эмират якобы обеспечил благоприятные условия для присутствия у себя "Аль-Каиды"*, предложив террористам безопасные убежища и тренировочные лагеря по всему Афганистану.
Как отмечает Tolo news, заявление пресс-секретаря ИЭА прозвучало на фоне слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, выступая в четверг на встрече в Москве с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, заявил, что хрупкая безопасность в Афганистане имеет последствия для соседних государств, особенно для России и Таджикистана.
Хотя международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность по поводу потенциальных террористических угроз, исходящих с афганской территории, Исламский эмират последовательно заявлял, что, поскольку афганская территория до сих пор не использовалась против других стран, то и в дальнейшем не стоит ожидать, что она будет использоваться для подобных целей, отмечает издание.
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