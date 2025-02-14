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Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным - РИА Новости, 14.02.2025
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20:26 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/afganistan-1999491302.html
Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным
Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным - РИА Новости, 14.02.2025
Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным
Афганистан считает доклад комитета СБ ООН по мониторингу санкций в отношении данной страны неточным и противоречащим реалиям в части, касающейся присутствия в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:26:00+03:00
2025-02-14T20:26:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Афганистан считает доклад комитета СБ ООН по мониторингу санкций в отношении данной страны неточным и противоречащим реалиям в части, касающейся присутствия в стране террористической организации "Аль-Каида"*, заявил в пятницу пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед. По словам пресс-секретаря, "временное правительство (Афганистана - ред.) никогда не позволит какой-либо группировке использовать афганскую территорию для действий против других стран". Он подчеркнул, что некоторые государства и их разведывательные круги, прикрываясь Организацией Объединенных Наций, используют этот нарратив для ведения антиафганской пропаганды. "Исламский эмират не позволяет никаким иностранным бандитским группировкам действовать в Афганистане, и таких группировок здесь нет. К сожалению, некоторые страны и их разведывательные круги через такие организации, как ООН и Совет Безопасности, вводят в заблуждение общественное мнение и ведут пропагандистские кампании против Афганистана", - цитирует слова пресс-секретаря новостной портал Tolo news. Ранее комитет по наблюдению за санкциями в отношении Афганистана СБ ООН сообщил, что Исламский эмират якобы обеспечил благоприятные условия для присутствия у себя "Аль-Каиды"*, предложив террористам безопасные убежища и тренировочные лагеря по всему Афганистану. В докладе комитета отмечается, что рядовые члены "Аль-Каиды"* якобы проживали со своими семьями под защитой разведывательной службы движения "Талибан"** в разных районах Кабула, в то время как старшие руководители были размещены в сельских районах за пределами афганской столицы. Как отмечает Tolo news, заявление пресс-секретаря ИЭА прозвучало на фоне слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, выступая в четверг на встрече в Москве с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, заявил, что хрупкая безопасность в Афганистане имеет последствия для соседних государств, особенно для России и Таджикистана. Хотя международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность по поводу потенциальных террористических угроз, исходящих с афганской территории, Исламский эмират последовательно заявлял, что, поскольку афганская территория до сих пор не использовалась против других стран, то и в дальнейшем не стоит ожидать, что она будет использоваться для подобных целей, отмечает издание.*Запрещенная в России террористическая организация** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241211/vlasti-1988539993.html
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в мире, афганистан, россия, таджикистан, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, оон, аль-каида, талибан
В мире, Афганистан, Россия, Таджикистан, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин, ООН, Аль-Каида, Талибан
Афганистан назвал доклад об "Аль-Каиде" неточным

Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: доклад СБ ООН об "Аль-Каиде" противоречит реалиям

© AP Photo / Hani Mohammed, FileЗнак Аль-Каиды
Знак Аль-Каиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Hani Mohammed, File
Знак Аль-Каиды. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Афганистан считает доклад комитета СБ ООН по мониторингу санкций в отношении данной страны неточным и противоречащим реалиям в части, касающейся присутствия в стране террористической организации "Аль-Каида"*, заявил в пятницу пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед.
По словам пресс-секретаря, "временное правительство (Афганистана - ред.) никогда не позволит какой-либо группировке использовать афганскую территорию для действий против других стран". Он подчеркнул, что некоторые государства и их разведывательные круги, прикрываясь Организацией Объединенных Наций, используют этот нарратив для ведения антиафганской пропаганды.
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"Исламский эмират не позволяет никаким иностранным бандитским группировкам действовать в Афганистане, и таких группировок здесь нет. К сожалению, некоторые страны и их разведывательные круги через такие организации, как ООН и Совет Безопасности, вводят в заблуждение общественное мнение и ведут пропагандистские кампании против Афганистана", - цитирует слова пресс-секретаря новостной портал Tolo news.
Ранее комитет по наблюдению за санкциями в отношении Афганистана СБ ООН сообщил, что Исламский эмират якобы обеспечил благоприятные условия для присутствия у себя "Аль-Каиды"*, предложив террористам безопасные убежища и тренировочные лагеря по всему Афганистану.
В докладе комитета отмечается, что рядовые члены "Аль-Каиды"* якобы проживали со своими семьями под защитой разведывательной службы движения "Талибан"** в разных районах Кабула, в то время как старшие руководители были размещены в сельских районах за пределами афганской столицы.
Как отмечает Tolo news, заявление пресс-секретаря ИЭА прозвучало на фоне слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, выступая в четверг на встрече в Москве с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, заявил, что хрупкая безопасность в Афганистане имеет последствия для соседних государств, особенно для России и Таджикистана.
Хотя международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность по поводу потенциальных террористических угроз, исходящих с афганской территории, Исламский эмират последовательно заявлял, что, поскольку афганская территория до сих пор не использовалась против других стран, то и в дальнейшем не стоит ожидать, что она будет использоваться для подобных целей, отмечает издание.
*Запрещенная в России террористическая организация
** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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