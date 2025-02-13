Зеленский ввел бессрочные санкции против Медведчука
Зеленский ввел бессрочные санкции против Медведчука, Коломойского, Боголюбова
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в четверг бессрочные персональные санкции против украинских олигархов Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
На сайте Зеленского в четверг был опубликован текст дополнения к указу о применении персональных государственных санкций в отношении ряда лиц, среди которых Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук. Согласно документу, санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
Согласно этому же документу, аналогичные санкции введены в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.
В среду украинские СМИ ссылаясь на осведомленные источники сообщали, что совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-депутата Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, а также бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова.
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко позднее назвал введение против него санкций провокацией и преступлением, обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов