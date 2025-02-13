https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999070315.html

Зеленский ввел бессрочные санкции против Медведчука

Зеленский ввел бессрочные санкции против Медведчука - РИА Новости, 13.02.2025

Зеленский ввел бессрочные санкции против Медведчука

Владимир Зеленский ввел в четверг бессрочные персональные санкции против украинских олигархов Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:26:00+03:00

2025-02-13T12:26:00+03:00

2025-02-13T12:53:00+03:00

владимир зеленский

в мире

украина

виктор медведчук

игорь коломойский

совет национальной безопасности и обороны украины

оппозиционная платформа - за жизнь

forbes

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в четверг бессрочные персональные санкции против украинских олигархов Игоря Коломойского* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.На сайте Зеленского в четверг был опубликован текст дополнения к указу о применении персональных государственных санкций в отношении ряда лиц, среди которых Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук. Согласно документу, санкции введены бессрочно и включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.Согласно этому же документу, аналогичные санкции введены в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко.В среду украинские СМИ ссылаясь на осведомленные источники сообщали, что совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-депутата Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, а также бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова.В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко позднее назвал введение против него санкций провокацией и преступлением, обвинил Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250213/tramp-1999049717.html

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