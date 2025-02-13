Падение тирании: как советские войска освобождали Будапешт

К концу октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта после взятия Дебрецена на востоке Венгрии находились в 100-150 километрах от Будапешта. На подступах к столице страны противник создал сильно укрепленную оборону, так называемую линию "Маргарита".

На фото: немецкие противотанковые заграждения у моста Эржебет в Будапеште.