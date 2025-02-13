Падение тирании: как советские войска освобождали Будапешт
К концу октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта после взятия Дебрецена на востоке Венгрии находились в 100-150 километрах от Будапешта. На подступах к столице страны противник создал сильно укрепленную оборону, так называемую линию "Маргарита".
На фото: немецкие противотанковые заграждения у моста Эржебет в Будапеште.
К концу октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта после взятия Дебрецена на востоке Венгрии находились в 100-150 километрах от Будапешта. На подступах к столице страны противник создал сильно укрепленную оборону, так называемую линию "Маргарита".
На фото: немецкие противотанковые заграждения у моста Эржебет в Будапеште.
Ставка Верховного Главнокомандования советских войск решила продолжить наступление без оперативной паузы, в короткие сроки разгромить врага в междуречье Тиссы и Дуная, после чего с ходу овладеть Будапештом.
Ставка Верховного Главнокомандования советских войск решила продолжить наступление без оперативной паузы, в короткие сроки разгромить врага в междуречье Тиссы и Дуная, после чего с ходу овладеть Будапештом.
Для противника этот удар оказался неожиданным, и 2 ноября советские войска находились уже в 15 километрах от Будапешта. Но вскоре немецкое командование перебросило в район города резервные силы и сумело остановить продвижение Красной армии. Момент внезапности был утрачен, начались затяжные ожесточенные бои.
Для противника этот удар оказался неожиданным, и 2 ноября советские войска находились уже в 15 километрах от Будапешта. Но вскоре немецкое командование перебросило в район города резервные силы и сумело остановить продвижение Красной армии. Момент внезапности был утрачен, начались затяжные ожесточенные бои.
Они продолжались 16 дней, но рассечь и разгромить будапештскую группировку врага восточнее города не удалось. Наступление было временно приостановлено.
Они продолжались 16 дней, но рассечь и разгромить будапештскую группировку врага восточнее города не удалось. Наступление было временно приостановлено.
В начале декабря советские войска предприняли новую попытку разбить силы противника, обороняющие венгерскую столицу.
На фото: разбитая колонна немецкой бронетехники на подступах к Будапешту.
В начале декабря советские войска предприняли новую попытку разбить силы противника, обороняющие венгерскую столицу.
На фото: разбитая колонна немецкой бронетехники на подступах к Будапешту.
Эти усилия оказались успешными. К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской группировки врага.
На фото: бойцы стрелковой части ведут бой на улицах венгерской столицы.
Эти усилия оказались успешными. К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской группировки врага.
На фото: бойцы стрелковой части ведут бой на улицах венгерской столицы.
Чтобы избежать жертв среди населения и разрушения города, Красная армия 29 декабря направила окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, но фашистское командование приказало расстрелять советских парламентеров.
Чтобы избежать жертв среди населения и разрушения города, Красная армия 29 декабря направила окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, но фашистское командование приказало расстрелять советских парламентеров.
В течение января 1945 года немцы нанесли три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 3-го Украинского фронта. Однако, несмотря на превосходство противника в танках, советские бойцы не только остановили наступление вклинившейся в их оборону группировки немецких войск, но и отбросили ее на исходные позиции.
В течение января 1945 года немцы нанесли три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 3-го Украинского фронта. Однако, несмотря на превосходство противника в танках, советские бойцы не только остановили наступление вклинившейся в их оборону группировки немецких войск, но и отбросили ее на исходные позиции.
Уличные сражения приняли ожесточенный характер, обе стороны несли большие потери. Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией группировки противника и освобождением столицы Венгрии.
На фото: старший сержант Евгений Костерев и младший сержант Александр Пертяков устанавливают советский флаг над Будапештом.
Уличные сражения приняли ожесточенный характер, обе стороны несли большие потери. Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией группировки противника и освобождением столицы Венгрии.
На фото: старший сержант Евгений Костерев и младший сержант Александр Пертяков устанавливают советский флаг над Будапештом.
В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух.
На фото: контейнеры, в которых немцы сбрасывали с самолетов оружие и продовольствие окруженным в городе войскам.
В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника, в том числе командующий гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух.
На фото: контейнеры, в которых немцы сбрасывали с самолетов оружие и продовольствие окруженным в городе войскам.
На фото: жители Будапешта разбирают завалы на улицах после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
На фото: жители Будапешта разбирают завалы на улицах после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.
С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.
Девятого июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций.
Девятого июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций.