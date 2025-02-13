https://ria.ru/20250213/ukraintsy-1998922457.html

"Они должны это сделать". Запад предрешил судьбу миллионов украинцев

"Они должны это сделать". Запад предрешил судьбу миллионов украинцев - РИА Новости, 13.02.2025

"Они должны это сделать". Запад предрешил судьбу миллионов украинцев

Отношение к гражданам Украины в поддерживающих киевский режим странах кардинально изменилось. Былой щедрости не осталось, и теперь переселенцы рискуют лишиться... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:00:00+03:00

2025-02-13T08:00:00+03:00

2025-02-13T08:01:00+03:00

германия

украина

польша

владислав косиняк-камыш

дональд трамп

джо байден

евростат

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Отношение к гражданам Украины в поддерживающих киевский режим странах кардинально изменилось. Былой щедрости не осталось, и теперь переселенцы рискуют лишиться пособий и жилья. Впрочем, они согласны на любые условия, лишь бы не возвращаться на родину. Об их перспективах — в материале РИА Новости.На европейской шееВ Польше треть населения против пребывания в стране украинцев. И это неудивительно.Приезжие из соседнего государства лидируют по преступности среди иностранцев: около десяти тысяч правонарушений за год — больше половины общего показателя. Чаще всего попадаются на вождении в нетрезвом виде, кражах и мошенничестве.Правительство планирует сократить пособия безработным украинским беженцам, сообщил вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.Его спросили: должны ли молодые украинцы покинуть Польшу, чтобы отправиться воевать? "Те, у кого призывной возраст, — безусловно", — последовал ответ.Конечно, переселенцы всегда особенно старались попасть в богатую Германию — там украинцев, по данным Евростата, 1,6 миллиона (в Польше было 1,3 миллиона, теперь — 991 тысяча). И более 700 тысяч сидят на пособии по безработице. Это немцам решительно не нравится. Австрия приняла всего 14 тысяч беженцев с Украины, но и там недовольны. Инициировали проверку соцвыплат: есть подозрения, что у большинства нет на это никаких оснований.Гости АльбионаFinancial Times, ссылаясь на соцопросы, пишет, что 70% украинцев в Британии возвращаться на родину не собираются. Поэтому ожидаемая лавина заявлений на обновление визы в 2025-м приведет к "бюрократическому затору". Многие на несколько месяцев лишатся документов, и их пребывание в стране осложнится."У некоторых уже проблемы. Люди не могут продлить аренду жилья, потому что виза скоро закончится. То же касается и трудовых договоров", — отметил председатель британского Объединения украинцев Петр Ревко.Ситуацию усугубляет то, что "благодарственные выплаты" британским семьям, разместившим у себя беженцев, с апреля уменьшатся с 500 фунтов стерлингов в месяц до 350.Также сократили список пунктов временного размещения и отменили программу воссоединения семей.Почти 70% взрослых украинцев в Великобритании либо трудоустроились, либо зарегистрировались как самозанятые, однако получить долговременную рабочую визу им непросто. Нужна достаточно высокая квалификация в востребованной специальности, чтобы преодолеть минимальный зарплатный порог для оформления документа. Многие даже не владеют английским, поэтому остаются дешевыми гастарбайтерами.Германия не резиновая"Не возвращаются на Украину по двум причинам: закрытые границы и насильственная мобилизация", — признал депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.Однако это не все. Глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник сообщил, что около полутора миллионов детей вывезли из страны, потому что там есть перспективы качественного образования и зарплаты в десять раз больше.Вот только гостям уже не рады.В США украинцам теперь дорога закрыта. Одно из первых решений Дональда Трампа: программа "Единение ради Украины", запущенная весной 2022 года Джо Байденом, приостановлена на неопределенный срок в рамках указа "Об укреплении границ".До депортации пока не доходило, но надо подать заявку на продление срока проживания за 180 дней до его истечения.Германия отныне не пускает к себе обладателей синего паспорта с тризубом, ранее проживавших в других странах. Впрочем, это не всех останавливает: 20% нелегальных мигрантов — украинцы. Их опережают только сирийцы.На возращение большинства сограждан в Киеве уже не рассчитывают — причем даже после завершения боевых действий. Министр национального единства и вице-премьер Алексей Чернышов говорит лишь о 30% уехавших с 2022-го — это около двух миллионов человек.А для восстановления и роста экономики потребуется не менее четырех с половиной миллионов, подчеркивает он. Так что никаких перспектив у киевского режима нет.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

германия

украина

польша

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германия, украина, польша, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, джо байден, евростат, верховная рада украины