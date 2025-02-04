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Опрос показал, как изменилось отношение к украинцам в Польше
Опрос показал, как изменилось отношение к украинцам в Польше - РИА Новости, 04.02.2025
Опрос показал, как изменилось отношение к украинцам в Польше
За два года общее отношение к украинцам в Польше существенно изменилось, и хотя позитивных настроений все еще больше, чем негативных, энтузиазм пошел на убыль,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:37:00+03:00
2025-02-04T11:37:00+03:00
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ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. За два года общее отношение к украинцам в Польше существенно изменилось, и хотя позитивных настроений все еще больше, чем негативных, энтузиазм пошел на убыль, свидетельствуют данные исследования United Surveys. Новое исследование социологов показывает, что отношение поляков к присутствию украинцев в Польше существенно изменилось по сравнению с сентябрем 2023 года. В исследовании 2023 года 64,4% респондентов положительно оценили присутствие украинцев в стране. На вопрос "Как вы оцениваете присутствие украинцев в Польше, в том числе то, как они интегрируются в общество и как влияют на рынок труда?" 29,5% респондентов высказали отрицательное мнение. В январе 2025 года число позитивных оценок снизилось на 9,1 процентных пункта, до 55,3%. Количество людей с негативным настроем возросло до 33%. То есть сейчас каждый третий поляк критически относится к присутствию гостей с востока. "Это усталость от темы. Первоначальный энтузиазм и желание помочь - это одно, а оказание поддержки в течение длительного периода времени - совсем другое. Для некоторых людей эта тема уже не так уж важна. Некоторые, вероятно, считают, что выходцам c Украины пора возвращаться на родину или начинать там справляться самостоятельно", - прокомментировал результаты исследования в интервью порталу Wirtualna Polska профессор Центра миграционных исследований Варшавского университета доктор наук Михал Новосельский. По его словам, сейчас в Польше наблюдается большая забота о собственных экономических интересах и меньшая обеспокоенность проблемами соседей. В 2023 году опрос проводился методом CAWI (компьютерное интервью) 11 сентября на выборке 1000 человек. В 2025 году – 24–26 января методами CATI и CAWI (телефонное и компьютерное интервью), также с участием 1000 человек. Данные о погрешности не приводятся.
https://ria.ru/20241218/polsha-1989811573.html
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в мире, польша, украина
Опрос показал, как изменилось отношение к украинцам в Польше
Отношение к украинцам в Польше за последние два года ухудшилось
ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. За два года общее отношение к украинцам в Польше существенно изменилось, и хотя позитивных настроений все еще больше, чем негативных, энтузиазм пошел на убыль, свидетельствуют данные исследования United Surveys.
Новое исследование социологов показывает, что отношение поляков к присутствию украинцев в Польше
существенно изменилось по сравнению с сентябрем 2023 года. В исследовании 2023 года 64,4% респондентов положительно оценили присутствие украинцев в стране. На вопрос "Как вы оцениваете присутствие украинцев в Польше, в том числе то, как они интегрируются в общество и как влияют на рынок труда?" 29,5% респондентов высказали отрицательное мнение.
В январе 2025 года число позитивных оценок снизилось на 9,1 процентных пункта, до 55,3%. Количество людей с негативным настроем возросло до 33%. То есть сейчас каждый третий поляк критически относится к присутствию гостей с востока.
"Это усталость от темы. Первоначальный энтузиазм и желание помочь - это одно, а оказание поддержки в течение длительного периода времени - совсем другое. Для некоторых людей эта тема уже не так уж важна. Некоторые, вероятно, считают, что выходцам c Украины
пора возвращаться на родину или начинать там справляться самостоятельно", - прокомментировал результаты исследования в интервью порталу Wirtualna Polska профессор Центра миграционных исследований Варшавского университета доктор наук Михал Новосельский.
По его словам, сейчас в Польше наблюдается большая забота о собственных экономических интересах и меньшая обеспокоенность проблемами соседей.
В 2023 году опрос проводился методом CAWI (компьютерное интервью) 11 сентября на выборке 1000 человек. В 2025 году – 24–26 января методами CATI и CAWI (телефонное и компьютерное интервью), также с участием 1000 человек. Данные о погрешности не приводятся.