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СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского - РИА Новости, 13.02.2025
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-депутата Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:47:00+03:00
2025-02-13T10:47:00+03:00
2025-02-13T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-депутата Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, а также бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, сообщает в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко позднее назвал введение против него санкций провокацией и преступлением, обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность. "В списке санкционированных Коломойский, Жеваго, Порошенко, Боголюбов, Медведчук", - приводит слова источника издание на своем сайте. Зеленский в среду объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий. Сказал лишь, что решение будет опубликовано в четверг.
https://ria.ru/20250213/krym-1999010422.html
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в мире, украина, петр порошенко, виктор медведчук, игорь коломойский, совет национальной безопасности и обороны украины, приватбанк
В мире, Украина, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Приватбанк
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского
СНБО Украины ввел санкции против экс-депутата Медведчука и олигарха Коломойского