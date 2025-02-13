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СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского - РИА Новости, 13.02.2025
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10:47 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999039184.html
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского - РИА Новости, 13.02.2025
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-депутата Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:47:00+03:00
2025-02-13T10:47:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
виктор медведчук
игорь коломойский
совет национальной безопасности и обороны украины
приватбанк
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-депутата Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, а также бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, сообщает в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источники. В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко позднее назвал введение против него санкций провокацией и преступлением, обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность. "В списке санкционированных Коломойский, Жеваго, Порошенко, Боголюбов, Медведчук", - приводит слова источника издание на своем сайте. Зеленский в среду объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий. Сказал лишь, что решение будет опубликовано в четверг.
https://ria.ru/20250213/krym-1999010422.html
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в мире, украина, петр порошенко, виктор медведчук, игорь коломойский, совет национальной безопасности и обороны украины, приватбанк
В мире, Украина, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Приватбанк
СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Коломойского

СНБО Украины ввел санкции против экс-депутата Медведчука и олигарха Коломойского

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-депутата Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского и Константина Жеваго, а также бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, сообщает в четверг издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что СНБО ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко, предположительно, речь идет о госизмене. Порошенко позднее назвал введение против него санкций провокацией и преступлением, обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность.
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"В списке санкционированных Коломойский, Жеваго, Порошенко, Боголюбов, Медведчук", - приводит слова источника издание на своем сайте.
Зеленский в среду объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий. Сказал лишь, что решение будет опубликовано в четверг.
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Вчера, 22:20
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВиктор МедведчукИгорь КоломойскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныПриватбанк
 
 
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