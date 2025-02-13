Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира
Украинцы забирают детей из вузов, чтобы их не нашли военкомы
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы, на фоне планов киевского режима призывать 18-летних, рассказала РИА Новости жительница Житомира.
Владимир Зеленский ранее заявил, что планирует привлекать 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%.
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"Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - рассказала жительница Житомира, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
Жительница Харьковской области рассказала РИА Новости, что спрятала сыновей ещё вначале мобилизации.
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"Я спрятала сыновей, они уже два года не выходят на улицу, одному ещё не было 18, но я боялась. Во многих семьях женщины, девушки содержат мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу. Схватить могут любого...", - поделилась женщина, также попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, убежден, что Зеленский, попыткой купить службу в армии 18-летних, закладывает бомбу под боеспособность украинской армии.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал украинцев не попадаться на уловки Зеленского и противостоять его политике, нацеленной на "войну до последнего украинца".
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