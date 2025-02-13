https://ria.ru/20250213/ukraina-1998995655.html

Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира

Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира - РИА Новости, 13.02.2025

Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира

Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы, на фоне планов киевского режима призывать 18-летних, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:55:00+03:00

2025-02-13T04:55:00+03:00

2025-02-13T04:55:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы, на фоне планов киевского режима призывать 18-летних, рассказала РИА Новости жительница Житомира. Владимир Зеленский ранее заявил, что планирует привлекать 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%. "Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - рассказала жительница Житомира, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. Жительница Харьковской области рассказала РИА Новости, что спрятала сыновей ещё вначале мобилизации. "Я спрятала сыновей, они уже два года не выходят на улицу, одному ещё не было 18, но я боялась. Во многих семьях женщины, девушки содержат мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу. Схватить могут любого...", - поделилась женщина, также попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, убежден, что Зеленский, попыткой купить службу в армии 18-летних, закладывает бомбу под боеспособность украинской армии. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал украинцев не попадаться на уловки Зеленского и противостоять его политике, нацеленной на "войну до последнего украинца".

https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир рогов, верховная рада украины, житомир