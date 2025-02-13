Рейтинг@Mail.ru
Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ukraina-1998995655.html
Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира
Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира - РИА Новости, 13.02.2025
Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира
Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы, на фоне планов киевского режима призывать 18-летних, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T04:55:00+03:00
2025-02-13T04:55:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
александр дубинский
владимир рогов
верховная рада украины
житомир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы, на фоне планов киевского режима призывать 18-летних, рассказала РИА Новости жительница Житомира. Владимир Зеленский ранее заявил, что планирует привлекать 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%. "Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - рассказала жительница Житомира, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. Жительница Харьковской области рассказала РИА Новости, что спрятала сыновей ещё вначале мобилизации. "Я спрятала сыновей, они уже два года не выходят на улицу, одному ещё не было 18, но я боялась. Во многих семьях женщины, девушки содержат мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу. Схватить могут любого...", - поделилась женщина, также попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, убежден, что Зеленский, попыткой купить службу в армии 18-летних, закладывает бомбу под боеспособность украинской армии. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал украинцев не попадаться на уловки Зеленского и противостоять его политике, нацеленной на "войну до последнего украинца".
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html
россия
житомир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, александр дубинский, владимир рогов, верховная рада украины, житомир
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Рогов, Верховная Рада Украины, Житомир
Украинцы забирают детей из вузов, рассказала жительница Житомира

Украинцы забирают детей из вузов, чтобы их не нашли военкомы

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Жители Украины забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы, на фоне планов киевского режима призывать 18-летних, рассказала РИА Новости жительница Житомира.
Владимир Зеленский ранее заявил, что планирует привлекать 18-25-летних в ВСУ и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Раде назвали причину облав военкомов на Украине
13 октября 2024, 19:32
"Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - рассказала жительница Житомира, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
Жительница Харьковской области рассказала РИА Новости, что спрятала сыновей ещё вначале мобилизации.
«
"Я спрятала сыновей, они уже два года не выходят на улицу, одному ещё не было 18, но я боялась. Во многих семьях женщины, девушки содержат мужчин, чтоб им не приходилось выходить на улицу. Схватить могут любого...", - поделилась женщина, также попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, убежден, что Зеленский, попыткой купить службу в армии 18-летних, закладывает бомбу под боеспособность украинской армии.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал украинцев не попадаться на уловки Зеленского и противостоять его политике, нацеленной на "войну до последнего украинца".
Пленные украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына
25 октября 2024, 04:34
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВладимир РоговВерховная Рада УкраиныЖитомир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала