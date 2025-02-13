https://ria.ru/20250213/trevoga-1999004679.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области спустя почти шесть часов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:38:00+03:00

2025-02-13T07:38:00+03:00

2025-02-13T07:38:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области спустя почти шесть часов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 1.20 мск, ее отменили спустя почти шесть часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев.

https://ria.ru/20241123/opasnost-1985397713.html

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность