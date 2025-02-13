https://ria.ru/20250213/trevoga-1999004679.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области спустя почти шесть часов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:38:00+03:00
2025-02-13T07:38:00+03:00
2025-02-13T07:38:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Воронежской области спустя почти шесть часов, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 1.20 мск, ее отменили спустя почти шесть часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал Гусев.
https://ria.ru/20241123/opasnost-1985397713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА