https://ria.ru/20250213/trevoga-1998985876.html

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:43:00+03:00

2025-02-13T01:43:00+03:00

2025-02-13T01:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он. Губернатор отметил, что силы ПВО наготове.

https://ria.ru/20241110/opasnost-1982896859.html

воронежская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность