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Токаев сообщил о пользе для Казахстана от переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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13:52 13.02.2025 (обновлено: 14:19 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tokaev-1999100427.html
Токаев сообщил о пользе для Казахстана от переговоров Путина и Трампа
Токаев сообщил о пользе для Казахстана от переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Токаев сообщил о пользе для Казахстана от переговоров Путина и Трампа
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в Астане, что Казахстан поддерживает начало политического диалога РФ и США по Украине, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:52:00+03:00
2025-02-13T14:19:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 13 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в Астане, что Казахстан поддерживает начало политического диалога РФ и США по Украине, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера."Это положительная тенденция, она пойдёт на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать", - сказал Токаев.Он добавил, что Казахстан с самого начала выступал за прекращение войны, за то, чтобы путём дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению."Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог", - отметил президент республики.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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казахстан, владимир путин, дональд трамп, касым-жомарт токаев, россия, сша, в мире
Казахстан, Владимир Путин, Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев, Россия, США, В мире
Токаев сообщил о пользе для Казахстана от переговоров Путина и Трампа

Токаев о переговорах Путина и Трампа: это положительная тенденция

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Касым-Жомарт Токаев
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АСТАНА, 13 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в Астане, что Казахстан поддерживает начало политического диалога РФ и США по Украине, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
"Это положительная тенденция, она пойдёт на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать", - сказал Токаев.
Он добавил, что Казахстан с самого начала выступал за прекращение войны, за то, чтобы путём дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению.
"Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог", - отметил президент республики.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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КазахстанВладимир ПутинДональд ТрампКасым-Жомарт ТокаевРоссияСШАВ мире
 
 
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