https://ria.ru/20250213/tokaev-1999100427.html

Токаев сообщил о пользе для Казахстана от переговоров Путина и Трампа

Токаев сообщил о пользе для Казахстана от переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Токаев сообщил о пользе для Казахстана от переговоров Путина и Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в Астане, что Казахстан поддерживает начало политического диалога РФ и США по Украине, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:52:00+03:00

2025-02-13T13:52:00+03:00

2025-02-13T14:19:00+03:00

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АСТАНА, 13 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в Астане, что Казахстан поддерживает начало политического диалога РФ и США по Украине, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского лидера."Это положительная тенденция, она пойдёт на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать", - сказал Токаев.Он добавил, что Казахстан с самого начала выступал за прекращение войны, за то, чтобы путём дипломатических переговоров прийти к согласию и соглашению."Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог", - отметил президент республики.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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казахстан, владимир путин, дональд трамп, касым-жомарт токаев, россия, сша, в мире