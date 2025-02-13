https://ria.ru/20250213/sud-1998994506.html

Жителя Приамурья осудили за подготовку теракта

Жителя Приамурья осудили за подготовку теракта - РИА Новости, 13.02.2025

Жителя Приамурья осудили за подготовку теракта

Жителя Приамурья, члена экстремистских организаций, осудили за подготовку теракта и хранение оружия и боеприпасов на 9 лет лишения свободы, сообщает УФСБ по... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:37:00+03:00

2025-02-13T04:37:00+03:00

2025-02-13T04:38:00+03:00

происшествия

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амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев – РИА Новости. Жителя Приамурья, члена экстремистских организаций, осудили за подготовку теракта и хранение оружия и боеприпасов на 9 лет лишения свободы, сообщает УФСБ по Амурской области. Установлено, что в 2022 году местный житель активно искал способы получения доступа к оружию и боеприпасам одной из воинских частей ВВО. В дальнейшем он планировал использовать их для подготовки и совершения взрывов на объектах судебной системы, органов внутренних дел и железнодорожной инфраструктуры. У задержанного изъяли документы члена экстремистских организаций "Союз Славянских Сил Руси" (другие наименования – "Граждане СССР", "СССР")* и "Народный Совет Амурской области", деятельность, которых запрещена на территории Российской Федерации. В отношении амурчанина расследованы уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов). "Приговором 1-го Восточного окружного военного суда подсудимый признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 4-х лет в тюрьме, остальной части срока в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил. Министерство юстиции России внесло "Союз Славянских Сил Руси"* и "Народный Совет Амурской области" в реестр экстремистских организаций на основании решений Самарского областного суда от 16.06.2022 и Амурского областного суда от 29.05.2024.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250128/novorossijsk-1995830573.html

https://ria.ru/20250110/sevastopol-1993159440.html

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область