https://ria.ru/20250213/studennikov-1999010018.html

Артем Студенников: Россия надежно защитит свои законные интересы в Балтике

Артем Студенников: Россия надежно защитит свои законные интересы в Балтике - РИА Новости, 13.02.2025

Артем Студенников: Россия надежно защитит свои законные интересы в Балтике

Вступление в силу соглашения США и Дании о сотрудничестве в сфере обороны усиливает риски дислоцирования на датской территории ядерного оружия вразрез с... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:00:00+03:00

2025-02-13T09:00:00+03:00

2025-02-13T09:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

россия

балтийское море

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Вступление в силу соглашения США и Дании о сотрудничестве в сфере обороны усиливает риски дислоцирования на датской территории ядерного оружия вразрез с обязательствами Копенгагена, Москва также озабочена перспективой милитаризации Гренландии на фоне устремлений Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. В беседе с корреспондентом агентства он рассказал об ответе России на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро" и о том, какие действия намерена предпринять Москва после вступления в силу запрета на реэкспорт российского сжиженного природного газа через территорию Евросоюза.– Сразу три северные страны – Дания, Финляндия и Швеция – подписали с США соглашения в сфере обороны. Как Россия планирует реагировать на возможное размещение американских военных на этих территориях? Будут ли это меры военно-технического реагирования? Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия разместит дополнительные вооружения в Московском и Ленинградском военных округах в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Эти вооружения уже размещены?– В последнее время на севере Европы и в регионе Балтийского моря США активно наращивают военное сотрудничество со своими сателлитами, к рядам которых примкнули Финляндия и Швеция, отказавшиеся от десятилетиями проводимой этими странами разумной и в полной мере отвечающей их интересам политики неприсоединения к военным блокам и союзам. Мы неоднократно заявляли, что Россия не представляет каких-либо угроз для этих стран. Наоборот, наши усилия были направлены на выстраивание взаимовыгодного и взаимоуважительного диалога со всеми без исключения столицами североевропейских государств. Теперь же, будучи членами НАТО, связав себя узами жесткой внутриблоковой дисциплины и утратив при этом львиную долю национального суверенитета, североевропейцы предоставляют свою территорию для военного освоения со стороны НАТО и, в первую очередь, США. Речь идет о десятках объектов военной инфраструктуры: автомобильные и железнодорожные транспортные коридоры, морские порты, аэродромы, космические стартовые площадки.Что касается Дании, то в соответствии с датско-американским соглашением о сотрудничестве в сфере обороны, подписанным в декабре 2023года, США впервые получат возможность постоянного размещения на датской территории своих вооруженных сил. Документ пока не прошел процедуру ратификации, но, очевидно, за этим дело не станет. Его вступление в силу ознаменует отход Копенгагена от проводимой им более 70 лет политики неразмещения в Дании иностранных военных баз в мирное время. Он многократно усиливает риски дислоцирования в стране ядерного оружия вразрез с добровольно принятыми датской стороной обязательствами по его недопущению на своей территории. Как представляется, соглашение подрывает суверенитет Дании в принятии решений по вопросам безопасности, ведет к дальнейшему росту напряженности в Балтийском регионе и на севере Европы.Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России. Прерогатива предпринимать конкретные практические решения по данному вопросу принадлежит минобороны России.– Осенью 2023 года Россия решила прекратить действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Есть ли предпосылки сейчас к заключению новой договоренности, и что она может включать? Готова ли Москва к контактам с Хельсинки по этой теме?– Действительно, принимая во внимание откровенно конфронтационную линию Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправительственного соглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Неотъемлемой, я бы даже сказал, определяющей частью межгосударственных отношений, если речь идет о желании их развивать, а не разрушать, является доверие и взаимопонимание, даже в тех случаях, когда подходы сторон по многим вопросам расходятся. Позиция нынешнего руководства Финляндии в отношении России характеризуется оголтелой, постоянно подогреваемой враждебностью. С подачи финских властей и подыгрывающих им СМИ этой страны в обществе укореняется бесхитростная, но очень опасная максима: Россия – главная угроза Финляндии, Европе, всему 2"демократическому миру". Официальный Хельсинки дисциплинированно встроился в безрассудную и утопичную линию коллективного Запада на нанесение России стратегического поражения, активно участвует в имплементации санкционного режима ЕС против нашей страны, вводит собственные национальные ограничения, такие как, например, закрытие под надуманным предлогом пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе, запрет гражданам нашей страны посещать Финляндию с туристическими целями, возведение заграждений вдоль границы и тому подобное.В условиях превалирующих сегодня в Финляндии антироссийских настроений вряд ли резонно было бы думать, что можно вычленить какой-то элемент взаимодействия, например, приграничное сотрудничество и попробовать вновь наладить его в отрыве от общей неприглядной картины обрушенного по вине Хельсинки всего комплекса многопланового российско-финляндского взаимодействия. Так что на данном этапе предпосылок для положительного развития на треке приграничного взаимодействия с Финляндией не просматривается.– В последние месяцы произошло несколько инцидентов в Балтийском море, связанных с повреждением подводных кабелей. Западные страны говорят о "российском следе" в этой истории. НАТО начала операцию по патрулированию Балтийского моря. Как Россия планирует реагировать на усиление присутствия альянса в акватории? Ожидает ли, что в будущем могут участиться случаи ограничения передвижения российских кораблей там?– Инциденты, связанные с повреждением подводной инфраструктуры в различных морских акваториях, тем более если речь идет о районах с интенсивным судоходством, не являются чем-то экстраординарным. Как правило, они носят непреднамеренный характер и происходят вследствие плохих погодных условий или ошибок, допущенных экипажами судов. Однако это подается и выглядит иначе, когда выполняется политический заказ по поиску виновных на фоне той атмосферы пещерной русофобии и истерии, объявшей сегодня весь коллективный Запад. "Злоумышленник" определяется не по результатам тщательного и непредвзятого расследования, но назначается исходя из доминирующей политической конъюнктуры. Именно таким сугубо политизированным подходом ряда стран объясняется и упомянутый вами "российский след" в аварийных обрывах энергокабелей на Балтике. Тех, кто либо подозревает, либо прямо обвиняет Россию, не смущает отсутствие доказательств причастности нашей страны к соответствующим инцидентам. Для них важно другое – усиливать в своих гражданах русофобские настроения, оправдывая тем самым объективную деградацию их социально-экономического положения, нагнетание милитаризма и рост военных расходов. При этом со временем авторам всех беспочвенных антироссийских инсинуаций приходится самим себя дезавуировать, когда проведенные расследования инцидентов подтверждают отсутствие какого-либо "российского следа".Запуск же операции НАТО по охране подводной инфраструктуры "Балтийский часовой" рассматриваем в качестве очередного подтверждения истинных агрессивных намерений блока в североевропейском регионе, свидетельствующего о планах альянса дополнительно милитаризировать Балтийское море под мнимым предлогом исходящей от России угрозы.В этой связи хотелось бы напомнить, что единственным действительно вопиющим случаем преднамеренного причинения ущерба крупнейшему объекту международной критической подводной инфраструктуры является подрыв трубопроводов "Северные потоки". Причем некоторые страны, подключившиеся к операции "Балтийский часовой", либо закрыли следствия по факту этих атак, либо продолжают свои нетранспарентные и, прямо скажем, безрезультатные расследования.Всем должно быть предельно ясно: несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое "внутреннее озеро", российская Федерация обеспечит надежную защиту своих законных интересов в Балтийском регионе.– Рассматривает ли Москва возможное присоединение Гренландии к США как угрозу своей безопасности, учитывая наличие там американской инфраструктуры, которую можно использовать в военных целях? Признает ли Москва Гренландию частью территории США, если стороны все-таки договорятся?– Что касается ситуации вокруг Гренландии, вновь подтверждаем принципиальные российские подходы. Российская Федерация твердо исходит из понимания недопустимости вмешательства во внутренние дела зарубежных государств. Разумеется, это касается и Дании, включая отношения между Копенгагеном и Нууком. Как мы неоднократно отмечали, судьбу Гренландии должны определять сами гренландцы без всякого вмешательства извне. Известно, что в последние годы национальной идеей ее коренного населения стало достижение независимости и образование самостоятельного государства. При этом, согласно последним опросам, большинство жителей автономии высказываются против вхождения в состав США. Российская Федерация будет уважать выбор гренландского народа.В контексте развития ситуации вокруг Гренландии важно также отметить, что у нас не может не вызывать озабоченность перспектива дальнейшей ее милитаризации, использования для проецирования угроз безопасности России.Россия не приемлет привнесения в Арктику конфронтационных подходов, заинтересована в ее сохранении в качестве зоны стабильности и предсказуемости. Мы неизменно выступаем за строительство в регионе надежной архитектуры международной безопасности, равной для всех арктических государств.– Европейский союз в июне ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке сжиженного природного газа через терминалы Евросоюза для третьих стран, в том числе через один из крупнейших терминалов в бельгийском порту Зебрюгге. Какой будет ответ России на эти рестрикции? Как Москва намерена менять маршруты поставок СПГ? Как это скажется на энергетической безопасности Западной Европы, которая остается крупным покупателем российского газа?– Будем действовать исходя из своих контрактных обязательств и с учетом конкретных решений участников энергетического рынка. Для нас очевидно, что данное решение носит сугубо политический характер и слабо стыкуется с интересами обеспечения энергетической безопасности европейских государств, для ряда которых доля российского СПГ в энергобалансе по-прежнему занимает значимое место.Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере в угоду политической конъюнктуре и под давлением США уже крайне негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения Евросоюза. Причем признаков выправления этой тенденции не просматривается. Выпавшие объемы трубопроводного российского газа европейцы вынуждены замещать более дорогим американским СПГ. Что касается дальнейших планов, то энергетические рынки подвижны и регулируются известным правилом спроса и предложения. Внушительные объемы российского газа реэкспортируются через европейские порты за пределы ЕС, в первую очередь, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, через терминал Зебрюгге в Бельгии большая часть российского СПГ до сих пор реэкспортировалась в азиатские государства в рамках соглашения с бельгийской газотранспортной компанией "Флюксис". Будем использовать другие маршруты. Дефицита в партнерах, готовых покупать наш СПГ, мы не испытываем.– Как в России оценивают работу Ватикана по содействию в обмене пленными между Россией и Украиной? Обговариваются ли сейчас сроки визита в Россию спецпосланника Папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи?– С начала СВО Ватикан последовательно придерживается равноудаленной и сбалансированной линии в отношении конфликта на Украине, призывая к его мирному урегулированию и заявляя о своей готовности всемерно этому способствовать. Этот конструктивный подход разительно контрастирует с декларируемой коллективным Западом задачей нанесения России стратегического поражения, бесконечной накачкой Украины все более смертоносным оружием и линией на затягивание конфликта.Важно, что Святой Престол не только на словах, но и на деле демонстрирует твердую приверженность делу мирного урегулирования. Спецпосланник Папы Римского по украинской тематике кардинал Маттео Дзуппи дважды побывал в нашей стране (в июне 2023 года и октябре 2024 года) и имел возможность воочию убедиться в открытости и готовности российской стороны вести конструктивный диалог с теми, кто к этому готов.Имеются и конкретные результаты российско-ватиканского взаимодействия по гуманитарным аспектам в контексте СВО. Так, при непосредственном содействии Святого Престола и личном участии кардинала Маттео Дзуппи удалось вернуть домой 16 раненых военнослужащих ВС РФ в рамках проведенных в конце прошлого и начале этого года российско-украинских обменов военнопленными. Важным направлением российско-ватиканского гуманитарного взаимодействия является также работа по воссоединению детей, эвакуированных из зоны боев, с их родственниками и законными представителями в России и на Украине. Российская сторона остается открытой к продолжению конструктивного диалога.– Какова оценка российской стороны обсуждения Парижем со своими партнерами вопроса отправки миротворцев на Украину? Насколько вероятной видится идея президента Франции Эммануэля Макрона о направлении 50 тысяч военных НАТО на Украину?– Уже почти год мы слышим заявления французских руководителей о возможной отправке на Украину неких "европейских военнослужащих" и проработке этого вопроса с союзниками по ЕС и НАТО. При этом не очень понятно, что конкретно имеют в виду в Париже. В разное время и на разных площадках речь шла то об оказании поддержки ВСУ, то об "инструкторах". Теперь заговорили о "миротворцах". Нелишне напомнить, что развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены. Да и Франция, продолжающая накачивать киевский режим вооружениями, меньше всего годится на роль миротворца.Российская сторона исходит из комплексного подхода к разрешению накопившихся противоречий на европейском континенте, которые привели к кризису существовавшей системы безопасности в регионе. Об этом подробно и неоднократно говорил президент Российской Федерации Владимир Путин, в том числе в ходе своего выступления в МИД России 14 июня 2024 года, где он обозначил те принципы, на которых могли бы основываться возможные мирные договоренности. Если же в Париже рассчитывают завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это уже не миротворчество, а непосредственное участие в конфликте на стороне киевского режима. Понятно, что последствия такой бездумной авантюры, чреватой прямым столкновением на поле боя в том числе и ядерных держав, могут быть самыми трагичными.Поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы считаем такие инициативы непродуманными, контрпродуктивными и даже вредными для поиска путей урегулирования конфликта. Присутствие натовских сил на Украине, под какими бы ширмами они ни маскировались, для России абсолютно неприемлемо.– Кому из европейских стран Россия направила приглашение для участия в параде Победы 9 мая этого года в Москве?– Весь текущий год пройдет под знаком 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией. Будет проведено множество мероприятий, в том числе и по линии российского внешнеполитического ведомства, нашими загранучреждениями по всему миру при самом активном участии соотечественников. Главным событием станет Парад Победы на Красной площади в Москве. Будут присутствовать иностранные гости самого высокого уровня из числа наших друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить с нами радость праздника Великой Победы. Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых Первым Европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу не относятся.

https://ria.ru/20250125/pribalty-1995351704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), россия, балтийское море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)