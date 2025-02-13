https://ria.ru/20250213/ssha-1999202058.html

США внесли прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц

США внесли прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц - РИА Новости, 13.02.2025

США внесли прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц

США внесли прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в перечень подсанкционных лиц, указано в опубликованном заявлении американского минфина. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:12:00+03:00

2025-02-13T18:12:00+03:00

2025-02-13T18:26:00+03:00

в мире

сша

международный уголовный суд

дональд трамп

израиль

гаага

биньямин нетаньяху

йоав галант

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_ba1314b48ab5169b0f38d8c9b67933d5.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США внесли прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в перечень подсанкционных лиц, указано в опубликованном заявлении американского минфина."Следующее лицо добавлено в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды", - говорится в сообщении.Отмечается, что Хан имеет гражданство Великобритании.Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://ria.ru/20241124/medvedev-1985440307.html

https://ria.ru/20241122/mid-1985254042.html

сша

израиль

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, международный уголовный суд, дональд трамп, израиль, гаага, биньямин нетаньяху, йоав галант