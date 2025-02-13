США внесли прокурора МУС в перечень подсанкционных лиц
Минфин США внес прокурора МУС Хана в перечень подсанкционных лиц
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США внесли прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в перечень подсанкционных лиц, указано в опубликованном заявлении американского минфина.
"Следующее лицо добавлено в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Хан имеет гражданство Великобритании.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
В конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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