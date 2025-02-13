https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1999000392.html

Натовская техника у ВСУ стала выходить из строя, рассказал Марочко

Натовская техника у ВСУ стала выходить из строя, рассказал Марочко - РИА Новости, 13.02.2025

Натовская техника у ВСУ стала выходить из строя, рассказал Марочко

На линии боевого соприкосновения бронетехника стран НАТО, поставляемая ВСУ, стала выходить из строя в связи с похолоданием, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:13:00+03:00

2025-02-13T06:13:00+03:00

2025-02-13T09:55:00+03:00

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ЛУГАНСК, 13 февраля - РИА Новости. На линии боевого соприкосновения бронетехника стран НАТО, поставляемая ВСУ, стала выходить из строя в связи с похолоданием, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателях. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что также стали возникать поломки спусковых механизмов боевых орудий. Это связывают с низким качеством охлаждающей жидкости и топлива.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей марочко, нато, вооруженные силы украины, в мире