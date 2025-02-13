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Натовская техника у ВСУ стала выходить из строя, рассказал Марочко - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 13.02.2025 (обновлено: 09:55 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/spetsoperatsiya-1999000392.html
Натовская техника у ВСУ стала выходить из строя, рассказал Марочко
Натовская техника у ВСУ стала выходить из строя, рассказал Марочко - РИА Новости, 13.02.2025
Натовская техника у ВСУ стала выходить из строя, рассказал Марочко
На линии боевого соприкосновения бронетехника стран НАТО, поставляемая ВСУ, стала выходить из строя в связи с похолоданием, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:13:00+03:00
2025-02-13T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
нато
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 13 февраля - РИА Новости. На линии боевого соприкосновения бронетехника стран НАТО, поставляемая ВСУ, стала выходить из строя в связи с похолоданием, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателях. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Эксперт отметил, что также стали возникать поломки спусковых механизмов боевых орудий. Это связывают с низким качеством охлаждающей жидкости и топлива.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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андрей марочко, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Натовская техника у ВСУ стала выходить из строя, рассказал Марочко

Марочко: поставляемая ВСУ бронетехника НАТО стала выходить из строя из-за погоды

© Getty Images / AnadoluУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Anadolu
Украинские военные
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ЛУГАНСК, 13 февраля - РИА Новости. На линии боевого соприкосновения бронетехника стран НАТО, поставляемая ВСУ, стала выходить из строя в связи с похолоданием, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателях. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Эксперт отметил, что также стали возникать поломки спусковых механизмов боевых орудий. Это связывают с низким качеством охлаждающей жидкости и топлива.
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