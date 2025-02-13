https://ria.ru/20250213/sovet-1999059447.html

СФ призвал Совет по демографии учесть идеи Евразийского женского форума

СФ призвал Совет по демографии учесть идеи Евразийского женского форума - РИА Новости, 13.02.2025

СФ призвал Совет по демографии учесть идеи Евразийского женского форума

Совет по демографии при президенте РФ может учесть предложения Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), считает сенатор, председатель Совета ЕЖФ Галина... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:52:00+03:00

2025-02-13T11:52:00+03:00

2025-02-13T11:52:00+03:00

россия

москва

валентина матвиенко

галина карелова

владимир путин

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Совет по демографии при президенте РФ может учесть предложения Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), считает сенатор, председатель Совета ЕЖФ Галина Карелова. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по составу и функционалу Совета при президенте по демографии, Путин постановил создать соответствующий совет в декабре и назначил его председателем Матвиенко. "Валентина Ивановна Матвиенко у нас сейчас по решению президента России будет возглавлять новый Совет. Это совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Повестка этого совета формируется. И, конечно, наше участие, наши предложения, рекомендации, я уверена, что будут учитываться в работе Совета", - сказала Карелова в ходе пресс-конференции в Москве. Сенатор напомнила, что Совет ЕЖФ всегда принимал участие в реализации всех национальных проектов РФ социального характера. "Мы принимали участие, давали свои предложения, особенно на Четвертом Евразийском женском форуме, потому что мы видели, что хотели бы женщины еще предусмотреть в национальных проектах и федеральных программах. Поэтому мы признательны и правительству нашей страны, и профильным министерствам, что эти предложения слышат. Позиция женщин известна. (Известно - ред.) и то, что позитивно эти предложения отражаются в национальных проектах", - констатировала политик.

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