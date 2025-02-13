https://ria.ru/20250213/shtraf-1999168002.html

Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК*

Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК* - РИА Новости, 13.02.2025

Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК*

Жителя Марий Эл приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей за перечисление 700 рублей в поддержку признанного в России экстремистским и ликвидированного... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:54:00+03:00

2025-02-13T16:54:00+03:00

2025-02-13T16:54:00+03:00

происшествия

россия

волжск

фонд борьбы с коррупцией

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Жителя Марий Эл приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей за перечисление 700 рублей в поддержку признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"* и другим экстремистским организациям, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Житель города Волжск осуществил 7 операций по перечислению денежных средств, предназначенных для финансирования экстремистской деятельности, в том числе для обеспечения деятельности экстремистской организации - НКО "ФБК"* - по 100 рублей в каждом случае, всего на сумму 700 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). "24-летний подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание... в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.* Экстремистская организация, запрещена в России.

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происшествия, россия, волжск, фонд борьбы с коррупцией, республика марий эл