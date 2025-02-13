Рейтинг@Mail.ru
Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК* - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/shtraf-1999168002.html
Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК*
Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК* - РИА Новости, 13.02.2025
Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК*
Жителя Марий Эл приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей за перечисление 700 рублей в поддержку признанного в России экстремистским и ликвидированного... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:54:00+03:00
2025-02-13T16:54:00+03:00
происшествия
россия
волжск
фонд борьбы с коррупцией
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Жителя Марий Эл приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей за перечисление 700 рублей в поддержку признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"* и другим экстремистским организациям, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Житель города Волжск осуществил 7 операций по перечислению денежных средств, предназначенных для финансирования экстремистской деятельности, в том числе для обеспечения деятельности экстремистской организации - НКО "ФБК"* - по 100 рублей в каждом случае, всего на сумму 700 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). "24-летний подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание... в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.* Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250202/dolgi-1996856589.html
россия
волжск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, волжск, фонд борьбы с коррупцией, республика марий эл
Происшествия, Россия, Волжск, Фонд борьбы с коррупцией, Республика Марий Эл
Жителя Марий Эл оштрафовали за переводы денег ФБК*

Жителя Марий Эл оштрафовали на 200 тысяч рублей за переводы ФБК по 100 рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев – РИА Новости. Жителя Марий Эл приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей за перечисление 700 рублей в поддержку признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"* и другим экстремистским организациям, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Житель города Волжск осуществил 7 операций по перечислению денежных средств, предназначенных для финансирования экстремистской деятельности, в том числе для обеспечения деятельности экстремистской организации - НКО "ФБК"* - по 100 рублей в каждом случае, всего на сумму 700 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
"24-летний подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание... в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
Леонид Волков** - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Экс-глава ФБК Волков* задолжал приставам почти 240 тысяч рублей
2 февраля, 05:42
 
ПроисшествияРоссияВолжскФонд борьбы с коррупциейРеспублика Марий Эл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала