Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота
Жителя Благовещенска оштрафуют за оставление кота в квартире без присмотра
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев — РИА Новости. Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за то, что он оставил кота на неделю без присмотра, а тот скучал и громко мяукал, сообщило управление ветеринарии по Амурской области.
По информации ведомства, мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельца вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что они ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. Хозяин оставил ему большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков. Тем не менее хозяину грозит административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных.
Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных
30 ноября 2024, 19:28
"Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей — оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время. Требования к содержанию домашних животных в последние годы заметно ужесточились. От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котенок или щенок", — заявил начальник управления Сергей Самохвалов.
Кота взяли на передержку волонтеры. После возвращения владелец сможет его забрать.
"Отрезаны от всех". Что стало с самыми уязвимыми в курском приграничье
23 августа 2024, 08:00