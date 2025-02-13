https://ria.ru/20250213/shtraf-1999001445.html

Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота

Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота - РИА Новости, 13.02.2025

Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота

Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за то, что он оставил кота на неделю без присмотра, а тот скучал и громко мяукал, сообщило... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:42:00+03:00

2025-02-13T06:42:00+03:00

2025-02-13T13:38:00+03:00

благовещенск

амурская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999018767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_529d7af4b8adc99d577f92e483e84153.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев — РИА Новости. Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за то, что он оставил кота на неделю без присмотра, а тот скучал и громко мяукал, сообщило управление ветеринарии по Амурской области.По информации ведомства, мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельца вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что они ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. Хозяин оставил ему большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков. Тем не менее хозяину грозит административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных."Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей — оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время. Требования к содержанию домашних животных в последние годы заметно ужесточились. От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котенок или щенок", — заявил начальник управления Сергей Самохвалов.Кота взяли на передержку волонтеры. После возвращения владелец сможет его забрать.

https://ria.ru/20241130/putin-1986654461.html

https://ria.ru/20240823/kursk-1967868249.html

благовещенск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

благовещенск, амурская область, происшествия