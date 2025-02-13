Рейтинг@Mail.ru
Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 13.02.2025 (обновлено: 13:38 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/shtraf-1999001445.html
Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота
Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота - РИА Новости, 13.02.2025
Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота
Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за то, что он оставил кота на неделю без присмотра, а тот скучал и громко мяукал, сообщило... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:42:00+03:00
2025-02-13T13:38:00+03:00
благовещенск
амурская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999018767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_529d7af4b8adc99d577f92e483e84153.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев — РИА Новости. Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за то, что он оставил кота на неделю без присмотра, а тот скучал и громко мяукал, сообщило управление ветеринарии по Амурской области.По информации ведомства, мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельца вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что они ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. Хозяин оставил ему большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков. Тем не менее хозяину грозит административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных."Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей — оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время. Требования к содержанию домашних животных в последние годы заметно ужесточились. От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котенок или щенок", — заявил начальник управления Сергей Самохвалов.Кота взяли на передержку волонтеры. После возвращения владелец сможет его забрать.
https://ria.ru/20241130/putin-1986654461.html
https://ria.ru/20240823/kursk-1967868249.html
благовещенск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999018767_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5672d518139ff2930305af5b63d7c83d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, амурская область, происшествия
Благовещенск, Амурская область, Происшествия
Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота

Жителя Благовещенска оштрафуют за оставление кота в квартире без присмотра

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКот
Кот - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Кот. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 фев — РИА Новости. Жителя Благовещенска привлекут к административной ответственности за то, что он оставил кота на неделю без присмотра, а тот скучал и громко мяукал, сообщило управление ветеринарии по Амурской области.
По информации ведомства, мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельца вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что они ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. Хозяин оставил ему большие чашки с кормом и водой, а также несколько лотков. Тем не менее хозяину грозит административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных.
Кот - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Путин подписал закон о штрафах за неправильное содержание домашних животных
30 ноября 2024, 19:28
"Признаков жестокого обращения с животными в данном случае не установлено. Однако владелец кота существенно нарушил права соседей — оставшийся в одиночестве кот тосковал и громко мяукал длительное время. Требования к содержанию домашних животных в последние годы заметно ужесточились. От владельцев закон требует ответственного отношения к своим питомцам. Подумать о том, куда пристроить животное на время отпуска и где взять деньги на его лечение в случае болезни, нужно до того, как в доме появится котенок или щенок", — заявил начальник управления Сергей Самохвалов.
Кота взяли на передержку волонтеры. После возвращения владелец сможет его забрать.
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Отрезаны от всех". Что стало с самыми уязвимыми в курском приграничье
23 августа 2024, 08:00
 
БлаговещенскАмурская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала