https://ria.ru/20250213/seti-1999111895.html

ВАРПЭ предупредила о нелегальности происхождения икры "нового улова"

ВАРПЭ предупредила о нелегальности происхождения икры "нового улова" - РИА Новости, 13.02.2025

ВАРПЭ предупредила о нелегальности происхождения икры "нового улова"

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) предупредила торговые сети о рисках попадания на прилавки икры... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:27:00+03:00

2025-02-13T14:27:00+03:00

2025-02-13T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) предупредила торговые сети о рисках попадания на прилавки икры незаконно добытой щуки "нового" астраханского улова - промысел щуки в Астрахани запрещен до 15 февраля, следует из письма ВАРПЭ в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), которое есть в распоряжении РИА Новости. В ВАРПЭ напомнили, что промысел щуки в Астрахани запрещен с 10 декабря и разрешения на вылов начнут действовать только с 15 февраля. То есть легальной продукции из астраханской рыбы улова 2025 года быть не может. Как отмечается в письме, в торговые сети поступают предложения о поставках икры щуки "нового" астраханского улова. "Просим вас обратить внимание торговых сетей - участников АКОРТ на риски попадания на прилавки икры незаконно добытой щуки астраханской и принять меры для усиления контроля за ее оборотом в целях обеспечения защиты интересов граждан, добросовестных производителей, а также сохранения указанного вида водного биоресурса", - отмечает в письме президент ВАРПЭ Герман Зверев. Также он уточнил, что икра щуки является премиальным продуктом, а астраханская икра – популярный бренд, который вызывает доверие и у розничных сетей, и у покупателей. При этом, браконьерская икра добывается, фасуется, перевозится без соблюдения необходимых правил и санитарных норм, а браконьеры зарабатывают на ее реализации десятки миллионов рублей. "Производство щучьей икры оценивается в несколько сотен тонн (менее 1% от общего объема производства). Щучья икра - это редкий деликатес с устойчивым спросом. По цене она несколько дороже красной икры, но гораздо дешевле черной", - добавил Зверев. Также ВАРПЭ отправила обращение в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки "Честный знак", оно есть в распоряжении РИА Новости. "Было выявлено 4 юридических лица из Астраханской и Новосибирской областей, Камчатского края и Санкт-Петербурга, которые могли выпустить сомнительную продукцию (щучьей икры - ред.). Информация уже направлена уполномоченным контрольно-надзорным органам для проведения проверки и принятия мер", - ответили ассоциации в ЦРПТ.

https://ria.ru/20241218/ikra-1989827472.html

https://ria.ru/20250122/ikra-1994989264.html

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экономика, новосибирская область, камчатский край, санкт-петербург, происшествия