https://ria.ru/20250213/samolet-1998991467.html

В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М

В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М - РИА Новости, 13.02.2025

В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М

Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:25:00+03:00

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безопасность

африка

александр михеев

як-130

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске, сообщили РИА Новости в ПАО "Яковлев" (входит в "Ростех"). Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности. Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик. "В настоящее время идёт изготовление трёх опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами. Срок выполнения первого полёта будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолёта", - сказал собеседник агентства. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее на этой неделе сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

https://ria.ru/20240826/yak-152-1968416540.html

https://ria.ru/20250210/rosoboroneksport-1998337500.html

африка

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, африка, александр михеев, як-130, россия