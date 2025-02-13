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В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М - РИА Новости, 13.02.2025
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03:25 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/samolet-1998991467.html
В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М
В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М - РИА Новости, 13.02.2025
В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М
Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:25:00+03:00
2025-02-13T03:25:00+03:00
безопасность
африка
александр михеев
як-130
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске, сообщили РИА Новости в ПАО "Яковлев" (входит в "Ростех"). Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности. Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик. "В настоящее время идёт изготовление трёх опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами. Срок выполнения первого полёта будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолёта", - сказал собеседник агентства. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее на этой неделе сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
https://ria.ru/20240826/yak-152-1968416540.html
https://ria.ru/20250210/rosoboroneksport-1998337500.html
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безопасность, африка, александр михеев, як-130, россия
Безопасность, Африка, Александр Михеев, Як-130, Россия
В России приступили к сборке первых самолетов Як-130М

Первые три самолета Як-130М находятся на этапе сборки в Иркутске

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУчебно-боевой самолет Як-130М
Учебно-боевой самолет Як-130М - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Учебно-боевой самолет Як-130М. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М, которые могут выполнять боевые задачи легкого штурмовика, находятся на этапе сборки на авиазаводе в Иркутске, сообщили РИА Новости в ПАО "Яковлев" (входит в "Ростех").
Впервые прототип Як-130М был представлен на выставке "Армия-2024". Как сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе ПАО "Яковлев", модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М сможет успешно решать задачи боевого применения в конфликтах низкой интенсивности.
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Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
"В настоящее время идёт изготовление трёх опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами. Срок выполнения первого полёта будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолёта", - сказал собеседник агентства.
Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев ранее на этой неделе сообщил РИА Новости, что емкость рынка на модернизированный Як-130М составляет порядка 40 самолетов, уже ведутся консультации с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
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