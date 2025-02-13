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Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 13.02.2025
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07:06 13.02.2025 (обновлено: 08:52 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/rost-1999002143.html
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 13.02.2025
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций сильно растет на утренней сессии на геополитических ожиданиях, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:06:00+03:00
2025-02-13T08:52:00+03:00
экономика
московская биржа
россия
акции
дональд трамп
владимир путин
украина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский рынок акций сильно растет на утренней сессии на геополитических ожиданиях, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра вырос на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.В среду вечером президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Стороны, в частности, обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.В среду на этом фоне рынок взлетел на вечерних торгах выше 3200 пунктов, что и отражается утром в четверг в динамике индекса, изменения которого считаются относительно его значения на момент закрытия основной сессии — 18:50 мск.
https://ria.ru/20250212/rossiya-1998651221.html
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экономика, московская биржа, россия, акции, дональд трамп, владимир путин, украина, сша
Экономика, Московская биржа, Россия, Акции, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США
Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Российский рынок акций в начале торгов четверга растет на 8,34%

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский рынок акций сильно растет на утренней сессии на геополитических ожиданиях, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра вырос на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Все, приехали: у России больше нет таких денег
Вчера, 08:00

Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

В среду вечером президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Стороны, в частности, обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
В среду на этом фоне рынок взлетел на вечерних торгах выше 3200 пунктов, что и отражается утром в четверг в динамике индекса, изменения которого считаются относительно его значения на момент закрытия основной сессии — 18:50 мск.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Ключевые заявления Трампа после переговоров с Путиным
00:17
 
ЭкономикаМосковская биржаРоссияАкцииДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаСША
 
 
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