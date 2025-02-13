https://ria.ru/20250213/rost-1999002143.html

Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 13.02.2025

Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Российский рынок акций сильно растет на утренней сессии на геополитических ожиданиях, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:06:00+03:00

2025-02-13T07:06:00+03:00

2025-02-13T08:52:00+03:00

экономика

московская биржа

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украина

сша

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российский рынок акций сильно растет на утренней сессии на геополитических ожиданиях, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 07:10 утра вырос на 8,34 процента, до 3277,85 пункта.В среду вечером президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились почти полтора часа. Стороны, в частности, обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики. Главы государств договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.В среду на этом фоне рынок взлетел на вечерних торгах выше 3200 пунктов, что и отражается утром в четверг в динамике индекса, изменения которого считаются относительно его значения на момент закрытия основной сессии — 18:50 мск.

https://ria.ru/20250212/rossiya-1998651221.html

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экономика, московская биржа, россия, акции, дональд трамп, владимир путин, украина, сша