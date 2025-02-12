Путин провел телефонный разговор с Трампом
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Беседа длилась почти полтора часа.
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Лидеры двух стран обсудили:
- урегулирование ситуации на Украине:
«
Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
- ситуацию на Ближнем Востоке;
- иранскую ядерную программу;
- обмен граждан России и США;
- двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики;
- дальнейшие контакты, включая встречу:
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Трамп, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор с российским лидером очень продуктивным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.
«
Говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы. <...> Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной.
По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам начать переговоры немедленно.
Он также выразил благодарность Путину за освобождение американца Марка Фогеля.