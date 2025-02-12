https://ria.ru/20250212/razgovor-1998956936.html

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Путин провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 12.02.2025

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:08:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Беседа длилась почти полтора часа.Лидеры двух стран обсудили: Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.Президент России пригласил президента США посетить Москву.Трамп, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор с российским лидером очень продуктивным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.Говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы. <...> Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной.По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам начать переговоры немедленно.Он также выразил благодарность Путину за освобождение американца Марка Фогеля.

https://ria.ru/20250211/peregovory-1998515453.html

https://ria.ru/20250209/rossiya-1998163599.html

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, россия, украина, ближний восток