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Путин провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 12.02.2025
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20:08 12.02.2025 (обновлено: 20:41 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/razgovor-1998956936.html
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Путин провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 12.02.2025
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:08:00+03:00
2025-02-12T20:41:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Беседа длилась почти полтора часа.Лидеры двух стран обсудили: Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.Президент России пригласил президента США посетить Москву.Трамп, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор с российским лидером очень продуктивным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.Говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы. &lt;...&gt; Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной.По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам начать переговоры немедленно.Он также выразил благодарность Путину за освобождение американца Марка Фогеля.
https://ria.ru/20250211/peregovory-1998515453.html
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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, россия, украина, ближний восток
Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, Россия, Украина, Ближний Восток

Путин провел телефонный разговор с Трампом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Беседа длилась почти полтора часа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским
11 февраля, 00:50
Лидеры двух стран обсудили:
«

Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
  • ситуацию на Ближнем Востоке;
  • иранскую ядерную программу;
  • обмен граждан России и США;
  • двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики;
  • дальнейшие контакты, включая встречу:
«
Президент России пригласил президента США посетить Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Как решит Россия, так и будет: США дезавуировали свою сделку
9 февраля, 08:00
Трамп, в свою очередь, назвал состоявшийся разговор с российским лидером очень продуктивным: главы государств затронули темы Украины, Ближнего Востока, энергетики, искусственного интеллекта, влияния доллара и другие.
«

Говорили о сильных сторонах наших наций и о большой пользе, которую мы однажды получим от совместной работы. <...> Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в ходе конфликта между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
По словам главы Белого дома, лидеры двух стран договорились поручить своим командам начать переговоры немедленно.
Он также выразил благодарность Путину за освобождение американца Марка Фогеля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Обменяли наркомана: зачем Россия освободила американского гражданина
Вчера, 15:05
 
Владимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПолитикаРоссияУкраинаБлижний Восток
 
 
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