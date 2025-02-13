https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html

Борьба только начинается: на кону — судьба России

Борьба только начинается: на кону — судьба России - РИА Новости, 13.02.2025

Борьба только начинается: на кону — судьба России

Двадцать первый век принес миру глубочайшие противоречия и дисбалансы цивилизационного масштаба. Одним из базовых условий существования и развития человечества... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:00:00+03:00

2025-02-13T08:00:00+03:00

2025-02-13T08:01:00+03:00

аналитика

россия

образование

владимир путин

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Двадцать первый век принес миру глубочайшие противоречия и дисбалансы цивилизационного масштаба. Одним из базовых условий существования и развития человечества является обеспечение растущих потребностей в энергетическом (ископаемое топливо) и минеральном сырье. Суть противоречий в этом сегменте заключается в неравномерности распределения мирового потенциала ресурсов. Более 60 процентов любого вида полезных ископаемых локализованы в 8-15 государствах. У одних — нефть и газ, у других — цветные и редкие металлы, третьи располагают ураном. При этом кратно различается объем душевого потребления ресурсов в развитых и развивающихся странах.Добавим к этому исчерпание фонда легко открываемых, экономически и технологически доступных крупных высококачественных месторождений. Возникает клубок проблем, и их решение требует приложения совокупного интеллектуального капитала мирового сообщества. Вес той или иной страны в международном разделении труда определяется в первую очередь качеством образования, и конкуренция на этом поле становится все более жесткой.В то же время в мире продолжает насаждаться общая неолиберальная антиобразовательная парадигма. Основатель Давосского форума Клаус Шваб и теоретик посткапитализма Джереми Рифкин подвели под процесс развала образования теоретическую основу. В сочинениях "Четвертая промышленная революция" и "Великое обнуление" они посягают на переформатирование менталитета каждого отдельного жителя Земли. Такое понятие, как "суверенитет", должно из него просто исчезнуть.Деструктивные стандарты образования пришли в нашу страну еще при СССР — в 1980-е годы. Уже тогда школа отказалась от воспитания и нацеленности на формирование человека-созидателя. Как следствие — рухнула и целевая система подготовки инженерного корпуса для нашей индустриальной экономики. Ее примитивные остатки сохранились в форме специалитета.В качестве краеугольного камня в высшем образовании внедрялась чуждая нашей экономике двухуровневая Болонская система. Напомним: бакалавриат предусматривает передачу общих теоретических знаний без закрепления их на практике. Кому нужен такой сотрудник на производстве? Да и сами бакалавры в основном не спешат вливаться в трудовые коллективы отечественных заводов и фабрик. В промышленности возник очень серьезный кадровый провал.Два слова о магистратуре. Это двухгодичное постдипломное обучение студентов. Она декларируется как подготовка к научно-исследовательской деятельности и фактор карьерного роста. Однако магистранты ни в коей мере не являются ресурсом для восполнения кадровых брешей в отечественной промышленности и педагогике.После прихода Владимира Путина на президентский пост был наложен запрет на безоглядную передачу исключительных прав на пользование российскими недрами на заведомо невыгодных для страны условиях. Встал вопрос о реиндустриализации и суверенизации экономики, и главным препятствием на этом пути стал дефицит качественных инженерных кадров. Сегодня каждая вторая компания в России ищет инженера, который бы соответствовал содержанию своей квалификации по диплому.Именно эта проблема и стала толчком к появлению указа Владимира Путина от 12 мая 2023 года "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". Этот документ дал старт масштабному социальному эксперименту. Его главная составляющая — возврат в образовательный процесс суверенных смыслов и методов.Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II в международном рейтинге по категории "Инженерное дело, добыча полезных ископаемых и горная промышленность" входит в первую мировую десятку из 1350 технических университетов своего профиля. Он первым в стране в рамках пилотного проекта начал реализацию модели новой высшей школы.В чем ее новизна? Оторванным друг от друга бакалавриату и магистратуре вуз противопоставил единый уровень инженерного образования — базовое высшее с шестилетним сроком обучения. К моменту получения диплома студенты имеют за плечами 52 недели формирования практических навыков и опыта, в том числе 16 — преддипломных и шесть — стажировки в качестве инженера-стажера с соответствующей производственной аккредитацией в компаниях-партнерах. Предусмотрено овладение не менее чем двумя рабочими профессиями и восемью и более дополнительными профессиональными компетенциями.А такие дисциплины, как "Основы формирования научного знания", дают возможность еще в студенчестве получить глубокое понимание культуры исследовательской работы. В организационном плане это выражается в присвоении статуса студента-исследователя.Взаимодействие университета с реальным сектором экономики стало более тесным. Появилось понятие "академический партнер". Речь идет уже не просто о предоставлении производственной площадки для студенческих практик, а о подключении предприятий к более широкому участию в образовательном процессе. Представители бизнеса включены в работу специально созданной кафедры "Практических навыков и опыта", участвуют в защите дипломных работ. Производственные наставники студентов курируют со стороны предприятия процесс освоения производственных навыков. Сегодня более 120 крупнейших компаний сотрудничают с Горным университетом в новом формате.Принципиально изменилась система оценки остаточных знаний студентов на выпускном этапе. Дипломный проект содержит три обязательных раздела: технологический, экономический и научный. Каждый выпускник должен не только успешно сдать государственный экзамен по модулю дисциплин по специальности и защитить дипломный проект, но и получить положительную оценку своих инженерных компетенций со стороны академического партнера.После защиты основного дипломного проекта некоторым выпускникам предстоит защитить приобретенные ими новые знания на специальном научном совете для получения второго диплома инженера-исследователя. Его обладателями смогут стать до восьми процентов потока.Специализированное высшее инженерное образование в рамках данной модели не является отдельным образовательным уровнем. Оно представляет собой получение дополнительной инженерной квалификации в сфере новых технологий или углубленных научных знаний от года до трех лет.Переход к выпуску инженеров нового качества вызвал необходимость обновления требований и к преподавателям. В Горном университете введены новые преподавательские статусы: лектор, ассистент лектора, педагогический наставник студентов, научный наставник студентов. Основной целью новаций здесь является возврат аналогового мышления и выстраивание системы ответственности преподавателя за достижение конечной образовательной цели. Она состоит в том, чтобы сформировать у студентов знания по специальности и привить им мотивацию к самореализации на производстве.Естественно, реализация новой образовательной стратегии не проходит гладко. Немалые сложности создают, например, проблемы в школьном образовании. Всеобщему переходу вузовской системы к базовому высшему образованию к 2026 году должна сопутствовать новая школьная реформа.Кроме того, успешное масштабирование образовательной модели Горного университета невозможно без консолидированных усилий исполнительной власти и поддержки общества. Поэтому к сказанному нужно добавить включение инструментов персональной ответственности для глав профильных учреждений государственных органов за качество регулирования в образовании.Образовательная реформа, основанная на изложенных выше принципах, при всей ее нацеленности на суверенизацию вполне соответствует актуальной мировой повестке. Достаточно вспомнить, каким путем движутся сегодня в образовании КНР и ряд других стран Глобального Юга. Да и на Западе, в частности в Великобритании, а также в Австралии регуляторы образования уже отходят от неолиберальных догм. Их адепты, естественно, сопротивляются. Подобное сопротивление ощущается и в России, и это, пожалуй, главный барьер, который нам предстоит преодолеть.

https://ria.ru/20250211/minobrnauki-1998622912.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997817212.html

https://ria.ru/20250208/obrazovanie-1998099496.html

https://ria.ru/20250121/aspirantura-1994785227.html

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Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

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аналитика, россия, образование, владимир путин