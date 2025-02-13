https://ria.ru/20250213/reka-1999011998.html

ВС России взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР

ВС России взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2025

ВС России взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР

Порядка трех километров береговой линии реки Текуч на сватовско-кременском участке фронта в Луганской Народной Республике перешли под контроль российских сил,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:57:00+03:00

2025-02-13T08:57:00+03:00

2025-02-13T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Порядка трех километров береговой линии реки Текуч на сватовско-кременском участке фронта в Луганской Народной Республике перешли под контроль российских сил, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко."В ходе продвижения наших войск юго-западнее населенного пункта Макеевка (ЛНР), нанесения поражения украинским боевикам и занятия более выгодных рубежей и позиций, в том числе на стратегических высотах, под огневой контроль ВС РФ перешла береговая линия реки Текуч протяженностью порядка 3 км", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.Он уточнил, что также северо-западнее от указанного населенного пункта занято две лесополосы, выровнено положение российских войск по переднему краю."Сокращено межпозиционное пространство до 1,7 километра у Петровского", - дополнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность