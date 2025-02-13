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ВС России взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2025
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08:57 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/reka-1999011998.html
ВС России взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР
ВС России взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2025
ВС России взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР
Порядка трех километров береговой линии реки Текуч на сватовско-кременском участке фронта в Луганской Народной Республике перешли под контроль российских сил,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:57:00+03:00
2025-02-13T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Порядка трех километров береговой линии реки Текуч на сватовско-кременском участке фронта в Луганской Народной Республике перешли под контроль российских сил, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко."В ходе продвижения наших войск юго-западнее населенного пункта Макеевка (ЛНР), нанесения поражения украинским боевикам и занятия более выгодных рубежей и позиций, в том числе на стратегических высотах, под огневой контроль ВС РФ перешла береговая линия реки Текуч протяженностью порядка 3 км", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.Он уточнил, что также северо-западнее от указанного населенного пункта занято две лесополосы, выровнено положение российских войск по переднему краю."Сокращено межпозиционное пространство до 1,7 километра у Петровского", - дополнил собеседник агентства.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч в ЛНР

Марочко: порядка 3 км берега реки Текуч в ЛНР перешли под контроль ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Порядка трех километров береговой линии реки Текуч на сватовско-кременском участке фронта в Луганской Народной Республике перешли под контроль российских сил, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
«
"В ходе продвижения наших войск юго-западнее населенного пункта Макеевка (ЛНР), нанесения поражения украинским боевикам и занятия более выгодных рубежей и позиций, в том числе на стратегических высотах, под огневой контроль ВС РФ перешла береговая линия реки Текуч протяженностью порядка 3 км", - сообщил Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он уточнил, что также северо-западнее от указанного населенного пункта занято две лесополосы, выровнено положение российских войск по переднему краю.
"Сокращено межпозиционное пространство до 1,7 километра у Петровского", - дополнил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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