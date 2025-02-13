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Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:12 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/rahmon-1999066044.html
Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что президент страны Эмомали Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:12:00+03:00
2025-02-13T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
таджикистан
москва
сироджиддин мухриддин
эмомали рахмон
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что президент страны Эмомали Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. "Мы привезли с собой ответное послание нашего президента в адрес президента России с подтверждением участия уважаемого Эмомали Рахмона на праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве", - сказал Мухриддин в начале переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Таджикистан, Москва, Сироджиддин Мухриддин, Эмомали Рахмон, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

Президент Таджикистана Рахмон приедет в Москву на празднование 80-летия Победы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что президент страны Эмомали Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.
"Мы привезли с собой ответное послание нашего президента в адрес президента России с подтверждением участия уважаемого Эмомали Рахмона на праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве", - сказал Мухриддин в начале переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТаджикистанМоскваСироджиддин МухриддинЭмомали РахмонСергей Лавров80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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