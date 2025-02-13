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Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве - РИА Новости, 13.02.2025
Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что президент страны Эмомали Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:12:00+03:00
2025-02-13T12:12:00+03:00
2025-02-13T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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таджикистан
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сообщил, что президент страны Эмомали Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. "Мы привезли с собой ответное послание нашего президента в адрес президента России с подтверждением участия уважаемого Эмомали Рахмона на праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве", - сказал Мухриддин в начале переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Рахмон примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Президент Таджикистана Рахмон приедет в Москву на празднование 80-летия Победы