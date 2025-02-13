В Раде прокомментировали санкции против Порошенко*
Геращенко: санкции против Порошенко доказывают несостоятельность Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Политика Владимира Зеленского доказывает несостоятельность Украины и неготовность страны к членству в Евросоюзе и НАТО, заявила председатель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко на фоне введенных санкций против бывшего президента Петра Порошенко*.
Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в среду сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против Порошенко*, который возглавляет партию "Европейская солидарность". Предположительно, речь идет о госизмене. Сам экс-президент назвал это решение провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого он считает Зеленского.
"Зеленский и его пять-шесть менеджеров едут на Мюнхенскую конференцию и вместо того, чтобы готовиться к тяжелым переговорам с международными партнерами, блокируют командировку туда Порошенко*, который имел там десятки запланированных встреч… На Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского - ред.) одержали победу фобии, а не здравый смысл... Зеленский собственными руками подарил аргументы всем украиноскептикам, что мы не готовы к членству в ЕС и НАТО", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По словам председателя оппозиционной фракции, это будет иметь долговременные последствия для евроинтеграции Украины, потому что Евросоюз "не сможет закрыть глаза" на политическое давление на "лидера оппозиции". Она также считает, что нынешняя украинская власть шесть лет влечет страну в авторитаризм, уничтожила свободу слова, "топчется" по правам человека, обесценила парламент как независимый институт, а также разрушает децентрализацию.
"Зеленский и (спикер парламента Руслан - ред.) Стефанчук как члены СНБО спровоцировали масштабный парламентский кризис… Аресты боевых командиров демотивируют армию, ежедневные угрозы мэрам демотивируют местное самоуправление", - подчеркнула Геращенко.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе киевского режима от вступления в альянс. Американский лидер добавил, что согласен с идеей снять вопрос о вступлении Украины в блок. Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки вслед за Трампом назвал нереалистичным членство Киева в организации.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов