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Путин поручил внедрить научные разработки в ликвидацию разлива мазута - РИА Новости, 13.02.2025
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Наука
 
20:54 13.02.2025 (обновлено: 21:10 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/putin-1999238643.html
Путин поручил внедрить научные разработки в ликвидацию разлива мазута
Путин поручил внедрить научные разработки в ликвидацию разлива мазута - РИА Новости, 13.02.2025
Путин поручил внедрить научные разработки в ликвидацию разлива мазута
Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта обеспечить использование научных разработок для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T20:54:00+03:00
2025-02-13T21:10:00+03:00
наука
керченский пролив
россия
владимир путин
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта обеспечить использование научных разработок для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук":.. провести оценку возможности использования и обеспечить использование российских техники, технологий, результатов научных исследований и экспериментальных разработок для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Доклад - до 15 марта 2025 года", - говорится в документе.Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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керченский пролив
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керченский пролив, россия, владимир путин, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, михаил мишустин, российская академия наук
Наука, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край, Михаил Мишустин, Российская академия наук
Путин поручил внедрить научные разработки в ликвидацию разлива мазута

Путин поручил внедрить научные разработки в работу по ликвидации разлива мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта обеспечить использование научных разработок для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук":.. провести оценку возможности использования и обеспечить использование российских техники, технологий, результатов научных исследований и экспериментальных разработок для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Доклад - до 15 марта 2025 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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НаукаКерченский проливРоссияВладимир ПутинПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский крайМихаил МишустинРоссийская академия наук
 
 
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