Володин поручил разобраться с перепутанным именем убийцы Пушкина
Володин поручил комитету ГД разобраться с перепутанным именем убийцы Пушкина
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФотография А. С. Пушкина на страницах книги "Пушкин. Страницы истории" в Историческом музее
Фотография А. С. Пушкина на страницах книги "Пушкин. Страницы истории" в Историческом музее . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).
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"Вячеслав Володин, председатель Госдумы, попросил Ольгу Михайловну Казакову, председателя комитета по культуре, провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти… то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена… именно в документе, этот документ - постановление правительства", - сказал он.
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Смолин пояснил, что на закрытой части пленарного заседания Госдумы он обратил внимание на путаницу с именем убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства.
Депутат рассказал, что в постановлении правительства России № 527 "О перечне объектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения находящихся в г. Санкт-Петербурге" указана неверная первая буква имени дуэлянта Пушкина.
Так, в документе говорится: "место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э. обелиск 1937 год".
По его словам, автор этого документа, то ли "по глубокому невежеству, то ли по невнимательности" перепутал убийцу Пушкина Жоржа Дантеса и героя романа Александра Дюма "Граф Монте Кристо" Эдмона Дантеса.
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