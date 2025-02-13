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Володин поручил разобраться с перепутанным именем убийцы Пушкина

Володин поручил разобраться с перепутанным именем убийцы Пушкина - РИА Новости, 13.02.2025

Володин поручил разобраться с перепутанным именем убийцы Пушкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы Александра Пушкина в официальном... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:01:00+03:00

2025-02-13T16:01:00+03:00

2025-02-13T16:01:00+03:00

культура

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олег смолин

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ). "Вячеслав Володин, председатель Госдумы, попросил Ольгу Михайловну Казакову, председателя комитета по культуре, провести такую экспертизу и подсказать коллегам из исполнительной власти… то ли грубая ошибка, то ли вопиющая безграмотность была исправлена… именно в документе, этот документ - постановление правительства", - сказал он. Смолин пояснил, что на закрытой части пленарного заседания Госдумы он обратил внимание на путаницу с именем убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства. Депутат рассказал, что в постановлении правительства России № 527 "О перечне объектом исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения находящихся в г. Санкт-Петербурге" указана неверная первая буква имени дуэлянта Пушкина. Так, в документе говорится: "место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э. обелиск 1937 год". По его словам, автор этого документа, то ли "по глубокому невежеству, то ли по невнимательности" перепутал убийцу Пушкина Жоржа Дантеса и героя романа Александра Дюма "Граф Монте Кристо" Эдмона Дантеса.

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россия, александр пушкин, вячеслав володин, олег смолин, госдума рф, кпрф