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Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы - РИА Новости, 13.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:54 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/pobeda-1999100730.html
Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы
Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы
Россия рассчитывает на участие военных Таджикистана в Параде Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:54:00+03:00
2025-02-13T13:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
таджикистан
сергей лавров
сироджиддин мухриддин
эмомали рахмон
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие военных Таджикистана в Параде Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. "Вы сегодня слышали, что президент (Таджикистана) Эмомали Рахмон приглашение президента (России Владимира) Путина принял, приедет на это мероприятие. Мы рассчитываем увидеть и таджикских военнослужащих", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994801071.html
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россия, таджикистан, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, эмомали рахмон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Таджикистан, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин, Эмомали Рахмон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы

Лавров: Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы 9 мая

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие военных Таджикистана в Параде Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
"Вы сегодня слышали, что президент (Таджикистана) Эмомали Рахмон приглашение президента (России Владимира) Путина принял, приедет на это мероприятие. Мы рассчитываем увидеть и таджикских военнослужащих", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТаджикистанСергей ЛавровСироджиддин МухриддинЭмомали Рахмон80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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