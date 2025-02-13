https://ria.ru/20250213/pobeda-1999100730.html

Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы

Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы - РИА Новости, 13.02.2025

Россия рассчитывает на участие Таджикистана в Параде Победы

Россия рассчитывает на участие военных Таджикистана в Параде Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:54:00+03:00

2025-02-13T13:54:00+03:00

2025-02-13T13:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

таджикистан

сергей лавров

сироджиддин мухриддин

эмомали рахмон

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие военных Таджикистана в Параде Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. "Вы сегодня слышали, что президент (Таджикистана) Эмомали Рахмон приглашение президента (России Владимира) Путина принял, приедет на это мероприятие. Мы рассчитываем увидеть и таджикских военнослужащих", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994801071.html

россия

таджикистан

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россия, таджикистан, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, эмомали рахмон, 80-летие победы в великой отечественной войне