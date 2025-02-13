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Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы
Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Москве. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:07:00+03:00
2025-02-13T12:07:00+03:00
2025-02-13T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Москве. "Мы, в соответствии с приглашением президента (РФ Владимира) Путина, ждем уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона на торжествах 9 мая", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы
Лавров: РФ ждет президента Таджикистана Рахмона на праздновании 80-летия Победы