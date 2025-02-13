https://ria.ru/20250213/pobeda-1999064428.html

Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы

Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 13.02.2025

Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Москве. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T12:07:00+03:00

2025-02-13T12:07:00+03:00

2025-02-13T12:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

таджикистан

москва

сергей лавров

эмомали рахмон

сироджиддин мухриддин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271738_0:143:3114:1895_1920x0_80_0_0_81a3bb6c6fc2ae80ba6162613406acce.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Москве. "Мы, в соответствии с приглашением президента (РФ Владимира) Путина, ждем уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона на торжествах 9 мая", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

https://ria.ru/20250209/mid-1998237637.html

россия

таджикистан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, таджикистан, москва, сергей лавров, эмомали рахмон, сироджиддин мухриддин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне