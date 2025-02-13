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Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 13.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:07 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/pobeda-1999064428.html
Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы
Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 13.02.2025
Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Москве. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:07:00+03:00
2025-02-13T12:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
таджикистан
москва
сергей лавров
эмомали рахмон
сироджиддин мухриддин
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Москве. "Мы, в соответствии с приглашением президента (РФ Владимира) Путина, ждем уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона на торжествах 9 мая", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
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россия, таджикистан, москва, сергей лавров, эмомали рахмон, сироджиддин мухриддин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
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Россия ждет президента Таджикистана на праздновании 80-летия Победы

Лавров: РФ ждет президента Таджикистана Рахмона на праздновании 80-летия Победы

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия ждет президента Таджикистана Эмомали Рахмона на праздновании 80-летия Победы в Москве.
"Мы, в соответствии с приглашением президента (РФ Владимира) Путина, ждем уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона на торжествах 9 мая", - сказал Лавров на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В МИД рассказали о подготовке к празднованию 80-летия Победы
9 февраля, 10:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТаджикистанМоскваСергей ЛавровЭмомали РахмонСироджиддин МухриддинВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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