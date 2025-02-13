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В Петербурге на ученика в школе упал шкаф - РИА Новости, 13.02.2025
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15:25 13.02.2025 (обновлено: 15:34 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/peterburg-1999135063.html
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф - РИА Новости, 13.02.2025
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф
После падения шкафа, который использовался как тир, на второклассника в школе Петербурга заведено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:25:00+03:00
2025-02-13T15:34:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. После падения шкафа, который использовался как тир, на второклассника в школе Петербурга заведено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без надлежащего согласования допустили размещение на втором этаже школы игрового тира, который не был закреплен должным образом. "В результате отсутствия необходимого контроля за данной конструкцией она упала на ученика второго класса", - сообщает пресс-служба. Мальчик был госпитализирован с множественными телесными повреждениями. В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что по данному факту ведомством начата проверка. "По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о подаче искового заявления в суд в защиту интересов несовершеннолетнего с требованием о компенсации морального вреда", - информирует пресс-служба.
https://ria.ru/20250204/chuvashiya-1997393151.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф

В Петербурге на ученика в школе упал шкаф, заведено уголовное дело

© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramМесто падения шкафа на ученика в Петербурге
Место падения шкафа на ученика в Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Место падения шкафа на ученика в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. После падения шкафа, который использовался как тир, на второклассника в школе Петербурга заведено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба.
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По данным следствия, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без надлежащего согласования допустили размещение на втором этаже школы игрового тира, который не был закреплен должным образом. "В результате отсутствия необходимого контроля за данной конструкцией она упала на ученика второго класса", - сообщает пресс-служба.
Мальчик был госпитализирован с множественными телесными повреждениями.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что по данному факту ведомством начата проверка. "По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о подаче искового заявления в суд в защиту интересов несовершеннолетнего с требованием о компенсации морального вреда", - информирует пресс-служба.
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