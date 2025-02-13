https://ria.ru/20250213/peterburg-1999135063.html
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф - РИА Новости, 13.02.2025
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф
После падения шкафа, который использовался как тир, на второклассника в школе Петербурга заведено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:25:00+03:00
2025-02-13T15:25:00+03:00
2025-02-13T15:34:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999136572_0:419:948:952_1920x0_80_0_0_f663347bea57b24788914ba3ec756599.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. После падения шкафа, который использовался как тир, на второклассника в школе Петербурга заведено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, сотрудники одной из школ Фрунзенского района без надлежащего согласования допустили размещение на втором этаже школы игрового тира, который не был закреплен должным образом. "В результате отсутствия необходимого контроля за данной конструкцией она упала на ученика второго класса", - сообщает пресс-служба. Мальчик был госпитализирован с множественными телесными повреждениями. В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что по данному факту ведомством начата проверка. "По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о подаче искового заявления в суд в защиту интересов несовершеннолетнего с требованием о компенсации морального вреда", - информирует пресс-служба.
https://ria.ru/20250204/chuvashiya-1997393151.html
https://ria.ru/20250207/peterburg-1997959987.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999136572_0:330:948:1041_1920x0_80_0_0_10b182f332a21771988b0182b51c7f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф
В Петербурге на ученика в школе упал шкаф, заведено уголовное дело