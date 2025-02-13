https://ria.ru/20250213/otravlenie-1999245733.html

В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой

В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой - РИА Новости, 13.02.2025

В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой

Четверо фигурантов дела о массовом отравлении граждан шаурмой, одно из которых закончилось летальным исходом, судом признаны виновными в производстве, хранении, РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T22:25:00+03:00

2025-02-13T22:25:00+03:00

2025-02-13T22:25:00+03:00

происшествия

курская область

россия

льгов

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

КУРСК, 13 фев – РИА Новости. Четверо фигурантов дела о массовом отравлении граждан шаурмой, одно из которых закончилось летальным исходом, судом признаны виновными в производстве, хранении, сбыте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщили в следственном комитете Курской области. Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в городе Льгове Курской области несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. По результатам исследований материалов от больных у пострадавших выявили стафилококк. По информации Роспотребнадзора по Курской области, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Как позднее сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы. В результате отравления одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока, еще 22 человека, в том числе восемь детей и подростков, обратились за медицинской помощью. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны. "Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем фигурантам дела о массовом отравлении граждан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе СК по региону. Уточняется, что в рамках расследования проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе экспертиза по контролю и качеству продукции. "Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс рублей, двум наемным работникам назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима, еще одной наемной работнице назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы СК. Кроме того, всем обвиняемым назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи на срок 2 года.

https://ria.ru/20250212/rospotrebnadzor-1998829760.html

https://ria.ru/20250212/sidr-1998921098.html

https://ria.ru/20250207/otravlenie-1997912575.html

курская область

россия

льгов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, льгов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)