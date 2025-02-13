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В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой - РИА Новости, 13.02.2025
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22:25 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/otravlenie-1999245733.html
В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой
В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой - РИА Новости, 13.02.2025
В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой
Четверо фигурантов дела о массовом отравлении граждан шаурмой, одно из которых закончилось летальным исходом, судом признаны виновными в производстве, хранении, РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T22:25:00+03:00
2025-02-13T22:25:00+03:00
происшествия
курская область
россия
льгов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КУРСК, 13 фев – РИА Новости. Четверо фигурантов дела о массовом отравлении граждан шаурмой, одно из которых закончилось летальным исходом, судом признаны виновными в производстве, хранении, сбыте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщили в следственном комитете Курской области. Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в городе Льгове Курской области несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. По результатам исследований материалов от больных у пострадавших выявили стафилококк. По информации Роспотребнадзора по Курской области, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Как позднее сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы. В результате отравления одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока, еще 22 человека, в том числе восемь детей и подростков, обратились за медицинской помощью. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны. "Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем фигурантам дела о массовом отравлении граждан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе СК по региону. Уточняется, что в рамках расследования проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе экспертиза по контролю и качеству продукции. "Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс рублей, двум наемным работникам назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима, еще одной наемной работнице назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы СК. Кроме того, всем обвиняемым назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи на срок 2 года.
https://ria.ru/20250212/rospotrebnadzor-1998829760.html
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происшествия, курская область, россия, льгов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Курская область, Россия, Льгов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой

В Курской области осудили четверых фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КУРСК, 13 фев – РИА Новости. Четверо фигурантов дела о массовом отравлении граждан шаурмой, одно из которых закончилось летальным исходом, судом признаны виновными в производстве, хранении, сбыте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщили в следственном комитете Курской области.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в городе Льгове Курской области несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. По результатам исследований материалов от больных у пострадавших выявили стафилококк. По информации Роспотребнадзора по Курской области, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Как позднее сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы. В результате отравления одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока, еще 22 человека, в том числе восемь детей и подростков, обратились за медицинской помощью.
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В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны.
«
"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем фигурантам дела о массовом отравлении граждан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе СК по региону.
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Уточняется, что в рамках расследования проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе экспертиза по контролю и качеству продукции.
"Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс рублей, двум наемным работникам назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима, еще одной наемной работнице назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы СК.
Кроме того, всем обвиняемым назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи на срок 2 года.
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ПроисшествияКурская областьРоссияЛьговСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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