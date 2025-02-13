В Курской области осудили фигурантов дела об отравлении шаурмой
В Курской области осудили четверых фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 13 фев – РИА Новости. Четверо фигурантов дела о массовом отравлении граждан шаурмой, одно из которых закончилось летальным исходом, судом признаны виновными в производстве, хранении, сбыте товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщили в следственном комитете Курской области.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в городе Льгове Курской области несколько пациентов обратились в скорую с признаками острой кишечной инфекции. По результатам исследований материалов от больных у пострадавших выявили стафилококк. По информации Роспотребнадзора по Курской области, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. Как позднее сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, шаурму готовили из продуктов, на которые не оформляли ветеринарные сопроводительные документы. В результате отравления одна девушка скончалась от инфекционно-токсического шока, еще 22 человека, в том числе восемь детей и подростков, обратились за медицинской помощью.
В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны.
«
"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем фигурантам дела о массовом отравлении граждан. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе СК по региону.
В Самаре суд рассмотрит дело об отравлении "Мистер сидром"
12 февраля, 17:58
Уточняется, что в рамках расследования проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе экспертиза по контролю и качеству продукции.
"Приговором суда индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс рублей, двум наемным работникам назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбываем наказания в исправительной колонии общего режима, еще одной наемной работнице назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы СК.
Кроме того, всем обвиняемым назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи на срок 2 года.
Суд приостановил работу общепита в Москве после отравления детей
7 февраля, 11:34